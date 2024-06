Quali sono i benefici di mettere in ammollo i fagioli prima di cuocerli?

I fagioli, come anche piselli e lenticchie , sono ricchi di sostanze nutritive . Offrono numerosi benefici per la salute a un prezzo conveniente, dal folato e potassio al ferro e zinco . Il loro consumo, oltre ad essere indicato nelle diete vegetariane e vegano , contribuisce ad un maggiore senso di sazietà più a lungo grazie al loro contenuto di proteine ​​e fibre .

I fagioli vanno messi in ammollo prima di cuocerli?

I fagioli e ceci secchi vanno puliti e messi a bagno prima della cottura. L'ammollo, tuttavia, non facilita solamente la cottura riducendone i tempi, ma contribuisce a massimizzare i benefici per la salute. Fagioli, piselli e lenticchie in scatola non necessitano di ammollo poiché sono stati precotti durante il processo di inscatolamento.

Mettere in ammollo i fagioli prima di cuocerli aiuta ad assorbire l'acqua e a cuocerli in modo uniforme. Riduce i tempi di cottura.