Il consumo regolare di fibre a colazione è un'abitudine che può apportare numerosi benefici alla salute . Le fibre alimentari sono sostanze di origine vegetale non disponibili, poiché l'organismo umano non è in grado di digerirle e tantomeno di assorbirle, ma svolgono un ruolo cruciale nel mantenere il benessere generale.

Le fibre solubili, inoltre, possono ridurre l'assorbimento degli zuccheri e dei grassi a livello intestinale, aiutando a mantenere i livelli di glicemia e colesterolo sotto controllo. Questo beneficio è particolarmente importante per chi soffre di diabete o desidera prevenire malattie cardiovascolari .

Le fibre insolubili, come la cellulosa e l'emicellulosa hanno la capacità di inglobare una notevole quantità di acqua . Proprio grazie a questa preziosa caratteristica, svolgono diverse e importanti funzioni: aumentano il volume delle feci , accelerano la motilità intestinale e aiutano a prevenire problemi come stitichezza e diverticolosi .

Come assumere le fibre?

È consigliabile assumere fibre principalmente attraverso gli alimenti.

Consumare cibi naturalmente ricchi di fibre, infatti, consente di sfruttare l'effetto sinergico dei vari micronutrienti presenti nei diversi alimenti, favorendo un maggiore beneficio per la salute.

Se si decide di aumentare l'apporto di fibre nella propria dieta, è opportuno farlo gradualmente per evitare fastidi gastrointestinali come gonfiore, diarrea o flatulenza.

È fondamentale abbinare il consumo di fibre a una quantità adeguata di acqua, poiché queste sostanze hanno la capacità di assorbire e trattenere liquidi. In caso di carenza di acqua, l'effetto positivo delle fibre potrebbe ridursi, arrivando persino a produrre l'effetto opposto, con un aggravamento di problemi come la stitichezza.

Un altro aspetto da considerare è quello di non assumere fibre contemporaneamente ai farmaci, poiché potrebbero interferire con l'assorbimento dei principi attivi, riducendone l'efficacia.

Infine, è fondamentale bilanciare il contenuto di fibre con le calorie dell'alimento. Alcuni cibi ricchi di fibre possono avere un apporto calorico significativo: introdurre troppe fibre con alimenti molto calorici potrebbe portare a un eccesso di calorie rispetto a quanto realmente necessario.

