Quali sono i batteri alimentari e come difendersi

Sono tantissime ogni anno le persone che si ammalano a causa di agenti patogeni di origine alimentare, ovvero virus, parassiti, tossine e batteri nocivi presenti nei cibi che se ingeriti scatenano disturbi più o meno gravi. Questi elementi entrano negli alimenti in diversi modi. L'acqua utilizzata per irrigare il terreno in cui sono coltivate verdure e frutta, ad esempio, può essere contaminata da germi indesiderati che vengono poi trasferiti su di esse. In altri casi gli agenti patogeni possono trovarsi sulla pelle degli animali da allevamento e successivamente penetrare nella carne e nei prodotti avicoli durante la macellazione e la lavorazione; oppure essere raccolti dai pesci che mangiano organismi più piccoli nel mare. Infine, anche le persone infette da una malattia di origine alimentare che maneggiano o preparano cibo per gli altri possono trasferire germi involontariamente. La maggior parte dei batteri richiede determinate condizioni per prosperare. Gli alimenti caldi, umidi o leggermente acidi sono più inclini alla crescita batterica. Anche se il più delle volte dalle malattie di origine alimentare si guarisce senza alcun intervento medico è utile riconoscere i segnali che possono rivelarne la presenza per poter in alcuni casi prevenirle.

Agenti patogeni di origine alimentare più comuni Norovirus

Salmonella

Clostridio Perfringens

Campilobatteri

Escherichia Coli

Listeria

Stafilococco aureo

Norovirus Virus spesso indicato come causa più comune di disturbi gastrointestinali. Le forme di contagio sono diverse, tra le quali spiccano il contatto con persone e superfici infette, l'assunzione di cibi o bevande contaminati, cibi freschi o già pronti, crostacei, panini e frutta tagliata. L'incubazione del malessere derivato dal suo attacco dura circa dalle 12 alle 48 ore e i sintomi sono diarrea, vomito, dolore addominale e nausea. Per ridurre il rischio lavarsi sempre bene le mani con acqua tiepida e sapone, indossare guanti ogni volta che si preparano cibi pronti e disinfettare regolarmente le superfici eventualmente contaminate dal virus.

Clostridio Perfringens Con questo nome si indicano tossine prodotte da alcuni batteri che non possono essere trasmessi da persona a persona ma arrivano all'organismo umano tramite proteine animali come carne rossa, pollame o qualsiasi alimento lasciato a temperature pericolose per più di 2 ore. L'incubazione dura dalle 6 alle 24 ore e i sintomi sono diarrea, vomito e dolore o crampi addominali. Per ridurre il rischio assicurarsi che gli alimenti potenzialmente pericolosi siano cotti, riscaldati o mantenuti a temperature sicure. Per quelli caldi meglio superare i 60°, mentre quelli freddi sotto i 4°.

Campilobatteri ‌Conosciuto anche come campilobatteriosi, questo microrganismo infettivo si trova nel latte non pastorizzato e in pollame, crostacei e acqua. L'incubazione dura circa da 2 a 5 giorni e i sintomi sono diarrea, spesso contenente sangue, dolore addominale, crampi, febbre e vomito. Per ridurre il rischio bere solo latte pastorizzato e acqua sottoposta a filtrazione e disinfezione.

Escherichia Coli La presenza di Escherichia Coli all'interno dell'intestino è del tutto normale e la maggior parte di questi micro organismi non induce malattie, ma alcune ‌forme specifiche o sottotipi sono patogene. Queste si trovano in proteine animali poco cotte come carne cruda, latte e formaggi non pastorizzati, frutta e verdura cruda e acqua contaminata. Anche l'assunzione accidentale di particelle di feci da animali o persone infette può diffondere germi di Escherichia coli. L'incubazione dura da 1 a 10 giorni e i sintomi sono diarrea, spesso contenente sangue, dolore addominale e vomito. Gravi infezioni da Escherichia Coli possono portare a una condizione chiamata sindrome emolitico-uremica, che è caratterizzata da una riduzione della minzione, urine di colore scuro e pallore. Al manifestarsi di uno o più di questi sintomi contattare un medico. Per ridurre il rischio è bene lavarsi sempre le mani quando si prepara il cibo e non mangiare cibi ad alto rischio.

Listeria Listeria è un batterio che può essere presente in latte e formaggi non pastorizzati, frutta e verdura crude, proteine animali trasformate come quelle dei salumi e prodotti ittici affumicati come il salmone. L'incubazione dure da 7 a 70 giorni e i sintomi più comuni sono diarrea e febbre ma i batteri possono causare sintomi sistemici se viaggiano oltre il tratto gastrointestinale. Questa condizione, chiamata listeriosi invasiva, può portare ad affaticamento, rigidità muscolare, confusione e problemi di equilibrio.