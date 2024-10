Quali sono i 10 vegetali più sani che crescono sotto terra?

Patate dolci Le patate dolci sono ricche di fibre, vitamine del gruppo B, vitamina A e molti altri nutrienti essenziali. Particolarmente prezioso e presente in grande quantità il beta-carotene, un carotenoide della vitamina A, che migliora la funzione immunitaria, la crescita cellulare, la vista e altri processi vitali. Avendo anche proprietà antiossidanti protegge dai danni cellulari e per questo mangiare regolarmente cibi ricchi di carotenoidi può aiutare a ridurre il rischio di diverse malattie croniche.

Carote Come le patate dolci, le carote sono ricche di carotenoidi come il beta-carotene, dalle potenti proprietà antiossidanti. In questo ortaggio ci sono anche grandi quantità di vitamine A, B6, K e potassio, un minerale essenziale per la regolazione della pressione sanguigna.

Ravanelli I ravanelli devono il loro sapore piccante e pepato ai composti contenenti zolfo chiamati isotiocianati, che hanno potenti effetti antiossidanti e antinfiammatori. Sono anche ricchi di vitamina C. Una sola tazza di ravanelli copre quasi il 20% del fabbisogno giornaliero di vitamina C, che agisce come antiossidante ed è necessaria per la sintesi del collagene, la funzione immunitaria, la produzione di neurotrasmettitori e molto altro. Oltre alla vitamina C e agli isotiocianati, i ravanelli forniscono coenzima Q10, antocianine e acidi fenolici, tutti dotati di proprietà protettive per le cellule.

Sedano Il sedano è ricco di polifenoli come acido caffeico, acido ferulico e kaempferolo, fibre, minerali e vitamine come la K, necessaria per la salute dello scheletro, la coagulazione del sangue e molte altre importanti funzioni dell'organismo. Questo ortaggio è molto povero di calorie perché è composto per il 95,4% da acqua e ciò lo rende un alimento perfetto per essere inserito all'interno di un regime alimentare ipocalorico. Ma non solo, mangiare due gambi di sedano copre il 12% del fabbisogno giornaliero di folato, una vitamina B essenziale per lo sviluppo dei globuli rossi, la funzione cerebrale e lo sviluppo neurologico fetale.

Rape Le rape sono povere di calorie e carboidrati, ma ricche di fibre sazianti e vitamina C. Una tazza di rape schiacciate contiene 4,6 g di fibre, che coprono il 16,43% del fabbisogno giornaliero e il 30% del fabbisogno di vitamina C. Contenendo molti meno carboidrati rispetto ad altre verdure a radice, come le patate, possono essere usate come alternativa a basso contenuto di carboidrati.

Barbabietole Le barbabietole sono ricche di fibre, vitamine e minerali. Il loro colore rosso brillante si deve a pigmenti naturali chiamati betalaine, che insieme ad altri composti vegetali presenti al loro interno portano molti benefici per la salute, in particolarmente per il cuore. Le betalaine hanno effetti antinfiammatori e migliorano la funzionalità dei vasi sanguigni, i livelli di lipidi nel sangue e la pressione sanguigna, tutti fattori che possono aiutare a mantenere il cuore sano e ridurre il rischio di malattie cardiache. Le barbabietole sono anche una buona fonte di potassio, folato e magnesio, un minerale necessario per la regolazione della glicemia e della pressione sanguigna.

Cipolla Le cipolle sono molto povere di calorie ma ricche di numerosi nutrienti, tra i quali la vitamina C. questi ortaggi hanno anche un elevato contenuto di potenti antiossidanti come flavonoidi e composti solforati. Alcuni studi hanno dimostrato che includere le cipolle nella propria alimentazione può ridurre il rischio e migliorare i sintomi di alti livelli di ipertensione, diabete e obesità.

Aglio L'aglio è considerato un ortaggio da radice perché il bulbo cresce sottoterra. Ha un sapore pungente dovuto alla sua concentrazione di composti organosolforici, come S-allil cisteina e diallil disolfuro, che hanno effetti antiossidanti e antinfiammatori. Sebbene l'aglio sia un'eccellente fonte di composti vegetali protettivi, non apporta una quantità significativa di vitamine e minerali. Tuttavia diversi studi dimostrano che mangiarlo può ridurre i marcatori infiammatori come la proteina C-reattiva, aumentare la capacità antiossidante totale del sangue e i livelli dell'enzima antiossidante superossido dismutasi. È stato anche dimostrato che le persone che mangiano regolarmente aglio corrono un rischio minore di sviluppare malattie cardiache e alcuni tipi di cancro.

Sedano rapa Il sedano rapa è una radice appartenente alla stessa famiglia del sedano e del prezzemolo. Ha un sapore simile al sedano ed è povero di carboidrati e calorie ma fornisce anche diversi nutrienti, tra i quali vitamina C, potassio e una varietà di antiossidanti, tra i quali flavonoidi come l'apigenina e la luteolina, che hanno potenti proprietà protettive cellulari.