Quali sono gli alimenti più ricchi di collagene?

Gli amminoacidi, tuttavia, non sono gli unici nutrienti necessari alla sintesi di collagene. Sono fondamentali la vitamina C ( acido ascorbico ) e il manganese . Anche un'efficace barriera antiossidante è determinante alla corretta formazione e ricambio del collagene.

Dove si trova il collagene naturale?

Il collagene naturale si trova in ossa, pelle, muscoli, cartilagini e tendini.

Sulla base delle nostre abitudini alimentari, in questo insieme potremmo raggruppare la carne e i prodotti della pesca.

pollo (e altre alternative da brodo, come il cappone, la gallina), tacchino, manzo, maiale, faraona ecc. salmone, pesci bianchi (orata, branzino ecc.), pesci dalla famiglia degli squali ecc.

Un modo eccellente per estrarre il collagene dagli alimenti è consumarne anche i liquidi di cottura. Oltre al classico brodo (ad es. di gallina e manzo) o alle zuppe (ad es. di pesce), dovremmo avere cura di non scartare la colatura (il classico "sughetto"), come quella residua dalla cottura del pollo in padella.