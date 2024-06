Quali cibi supportano la salute degli occhi?

Cosa mangiare per la salute degli occhi? Per mantenere alta la salute degli occhi e della vista non si può prescindere da un'alimentazione sana, che dovrebbe prevedere un apporto costante di sostanze nutritive come vitamine e minerali. La vitamina A contenuta nel melone, ad esempio è essenziale per la vista e la funzione oculare, mentre gli omega-3 del pesce possono aiutare a ridurre e prevenire il danno cellulare che porta a malattie degli occhi e perdita della vista. Ecco quindi i cibi che non dovrebbero mai mancare nel proprio piatto per occhi e vista in salute.

Il melone fa bene agli occhi? Il melone è ricco di numerosi composti che promuovono la salute degli occhi, tra cui i carotenoidi β-carotene, luteina e zeaxantina. I carotenoidi sono pigmenti di colore dal giallo all'arancio concentrati in alcune tipologie di frutta e verdura, come appunto i meloni, che il corpo converte in vitamina A, a sua volta componente importante della rodopsina, una proteina sensibile alla luce concentrata nella retina. Non assumere quantità ottimali di vitamina A può influire negativamente sulla vista e rendere difficile vedere in condizioni di scarsa illuminazione. I carotenoidi hanno anche potenti proprietà antiossidanti e aiutano a proteggere le cellule degli occhi dai danni che portano a malattie oculari come la degenerazione maculare legata all'età, attualmente la principale causa di perdita della vista nelle persone anziane.

Perché il prezzemolo è salutare per gli occhi? Come il melone, il prezzemolo è un'ottima fonte di carotenoidi luteina, β-carotene e zeaxantina, che possono proteggere gli occhi e promuovere una vista sana. Mangiare cibi ricchi di carotenoidi aumenta la densità ottica del pigmento maculare (MPOD). Un MPOD più elevato è associato positivamente alla funzione visiva, mentre se è particolarmente basso può danneggiare la salute degli occhi e aumentare il rischio di patologie oculari come la degenerazione maculare legata all'età.

Quali sono i benefici delle Bacche di Goji per gli occhi? Le bacche di Goji sono ricche di composti carotenoidi e sono utilizzate nella medicina tradizionale cinese come trattamento naturale per le malattie degli occhi da centinaia di anni. Risultati di studi recenti suggeriscono che il consumo di bacche di goji aumenta efficacemente la densità ottica del pigmento maculare, che può favorire la salute generale degli occhi e proteggere dalla perdita della vista.

I peperoni migliorano la salute oculare? I peperoni sono ricchi di carotenoidi e sono una delle fonti più ricche di vitamina C, che agisce come un potente antiossidante, proteggendo dai danni cellulari e sostenendo la salute dei vasi sanguigni all'interno degli occhi, necessari per mantenere un flusso sanguigno ottimale e la funzione complessiva dell'occhio. Mangiare cibi ricchi di antiossidanti come la vitamina C potrebbe aiutare a promuovere una vista sana e a ridurre il danno cellulare, il che può aiutare a diminuire il rischio di patologie oculari come la degenerazione maculare legata all'età.

Mangiare broccoli migliora la vista? I broccoli sono ricchi di numerosi nutrienti che supportano la salute degli occhi, inclusi carotenoidi e vitamina C, che può rallentare lo sviluppo della cataratta o l'opacizzazione del cristallino dell'occhio che compromette la vista. Una revisione del 2019 di 20 studi ha rilevato che un aumento del consumo di vitamina C di 500 milligrammi può ridurre il rischio di cataratta del 18%.

Perché le carote rendono la vista migliore? Le carote sono ricche di numerosi composti, tra cui i carotenoidi luteina e zeaxantina, che supportano la salute generale degli occhi e proteggono dalle malattie degli occhi come degenerazione maculare legata all'età, cataratta e glaucoma. Queste malattie causano la perdita della vista danneggiando il nervo ottico. I carotenoidi presenti nelle carote possono proteggere anche dal danno cellulare causato dallo stress ossidativo, considerato un fattore chiave nell'insorgenza e nella progressione del glaucoma.

Noci e semi incidono sulla salute oculare? Le noci sono una ricca fonte di vitamina E, una vitamina liposolubile con potenti proprietà di protezione cellulare. La vitamina E protegge le membrane cellulari degli occhi diminuendo il danno ossidativo, il che può aiutare a ridurre il rischio di patologie oculari come la cataratta. Oltre alla vitamina E, la frutta secca è ricca di altri composti che apportano benefici specifici alla salute degli occhi. Ad esempio, i pistacchi sono un'ottima fonte di luteina e zeaxantina, fortemente legate a una migliore salute visiva.