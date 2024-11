Quali cibi contrastano meglio l'infiammazione?

Esistono cibi che contrastano l’infiammazione? L'infiammazione è un evento che si verifica nell'organismo e può essere scatenato da diversi fattori. Per combatterla e ridurre i fenomeni pro infiammatori che possono propiziarla, tenere un'alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale. In particolare, ci sono cibi che grazie alla presenza di specifiche molecole antinfiammatorie al loro interno possono rivelarsi particolarmente utili.

Pesce grasso In questa categoria rientrano molti tipi di pesce. I più comuni sono tonno, salmone, alici, sgombro, sardine, sarde e aringhe, che devono le loro proprietà antinfiammatorie alla presenza di Omega 3 e vitamina D. L'ideale sarebbe consumarli almeno una volta a settimana, alternandoli a tipologie meno grasse come ad esempio il merluzzo. Se possibile, meglio mangiare più spesso pesci piccoli come le sardine, rispetto a quelli grandi come il tonno (consigliato in una quantità di non più di 150 grammi a settimana) perché così facendo si assimilano le proprietà benefiche limitando l'esposizione a sostanze nocive come il metilmercurio, presente all'interno.

Olio di oliva L'olio d'oliva dovrebbe sempre essere la prima scelta quando si parla di condimenti perché seppur contenendo grassi, questi sono meno infiammatori rispetto a quelli contenuti, ad esempio, nel burro. Inoltre, è una fonte di oleuropeina un composto fenolico che, insieme al suo derivato ovvero l'idrossitirosolo, tiene sotto controllo i livelli di infiammazione e di stress ossidativo nei tessuti.

Frutta a guscio Grazie ai grassi polinsaturi che apportano, anche la frutta a guscio vanta ottime proprietà antinfiammatorie. In particolare, le noci sono perfette da inserire in una dieta che abbia questo specifico scopo perché apportano ottime dosi del precursore degli Omega 3 biologicamente attivi. Il modo più comodo e veloce per consumarle è come spuntino di metà mattina o pomeriggio ma si possono anche usare come condimento di pasta, insalate o salse; oppure in yogurt o porridge la mattina a colazione.

Arance La vitamina C e i flavonoidi sono gli assi nella manica delle arance, che rappresentano un vero e proprio toccasana per la salute sotto diversi punti di vista e che sono anche in grado di svolgere una potente azione antinfiammatoria. Berne il succo o mangiarle intere aiuta infatti ad abbassare marcatori come l'interleuchina 6.

Frutti di bosco A dare gli invitanti colori rosso, viola e blu ai frutti di bosco sono le antocianine, composti che conferiscono a questi frutti anche potenti proprietà antinfiammatorie. Ottimi da mangiare come spuntino, possono anche essere aggiunti a yogurt e porridge per la colazione.

Cavolo nero Considerato uno dei superfood più efficaci, il cavolo nero svolge la sua azione antinfiammatorie agendo in modo mirato sulla flora intestinale. Promuovendo l'equilibrio della flora batterica riuscirebbe infatti a contrastare gli effetti dell'assunzione di cibi pro infiammatorie. Ideale da consumare in insalata o nelle zuppe.