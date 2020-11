Quale tipo di pane scegliere?

Quale tipo di pane?

Farina, sale, lievito, acqua. Sono i pochi e semplici ingredienti con i quali di produce il pane, l'alimento base di antichissima tradizione, per molte popolazioni.

Oggigiorno, l'industria alimentare entrata in maniera dirompente nel mondo della panificazione, soppiantando per anni quella artigianale, ha cambiato gli scenari: il pane, infatti, spesso non è il prodotto naturale che ci si aspetta di portare a tavola. Il pane è un elemento essenziale nella nostra dieta, poiché contiene elevate quantità di fibra, ma anche amminoacidi, vitamine, minerali.

Secondo le linee guida per una sana alimentazione italiana, circa il 55% delle calorie giornaliere dovrebbero provenire dai carboidrati, quindi da pane,pasta, cereali. Ancora oggi, in Italia e nel mondo, il pane è uno degli alimenti più diffusi, anche se le abitudini dei consumatori sono notevolemente cambiate rispetto al passato.

Il pane comune viene spesso demonizzato e considerato un nemico della dieta, anche se oggi la gamma di varietà di pane in commercio consentono di segliere il tipo di pane più adatto al tipo di alimentaizone di ognuno. Si è tornati al naturale, al pane senza additivi o conservanti, impastato con farine di grani antichi o cereali "non trattati" e integrali.