Qual è la differenza tra uova bianche e uova rosa?

Esistono, poi, uova verdi o azzurre, di varietà di galline particolari come le Araucana.

Quali sono le differenze tra uova bianche e uova rosa e rossicce?

Il guscio dell'uovo, come è noto, è la struttura di protezione del tuorlo e dell'albume. E' formato da carbonato di calcio, anidride fosforica e sostanze organiche diverse.

Il colore del guscio è una differenza soltanto esteriore, ma l'interno resta invariato. Il colore del tuorlo, più o meno giallo, a volte tendente all'arancione, invece, dipende dall'alimentazione della gallina: a seconda della quantità di xantofille, sostanze pigmentanti della famiglia dei carotenoidi, che si trovano nell'erba fresca, ma anche nel mais. Le xantofille rosse, tuttavia, non si trovano nei mangimi naturali.

Tendenzialmente le uova depositate in primavera tendono ad avere un tuorlo più giallo, proprio per via delle erbe presenti durante l'avvio della bella stagione.

Una differenza, invece, sta nel prezzo al mercato: le uova rosa tendono a costare di più rispetto a quelle bianche, per una questione di dimensione. Le uova rosa o marroni, infatti, provengono da galline tendenzialmente più grandi rispetto a quelle bianche. Più la gallina è grande più mangia, da qui l'aumento dei costi.