Qual è il pranzo ideale da fare in spiaggia?

In spiaggia come a casa vigono sempre le stesse regole: il pranzo dovrebbe essere il più possibile sano e bilanciato e prevedere anche una fonte di idratazione importante.

Al mare un'altra esigenza vitale è la praticità e per questo le alternative migliori per il pranzo sono un panino leggero, senza salse ma riempito ad esempio con un po' tonno , bresaola o hummus di ceci e verdure grigliate, pomodori o lattuga . Ancor meglio se il pane è integrale . Ottime anche le insalate arricchite con legumi, tonno o uova soda, il classico riso freddo o pesce, alla griglia o unito ai piatti precedenti.

Cosa è meglio evitare?

Solo frutta

Un gelato

Anche se molti lo scelgono convinti che sia leggero e quindi salutare, mangiare solo un frutto a pranzo è un errore, appunto perché troppo leggero. La frutta infatti, è ricca di zuccheri semplici che l'organismo consuma e assorbe facilmente, con il risultato di far tornare lo stimolo della fame in brevissimo tempo, che a sua volta porta più facilmente a consumare poi alimenti poco sani come altri dolci.

Anche mangiare una quantità di frutta importante e che quindi sazi maggiormente non è la soluzione perché lo stimolo della fame si ripresenta comunque prima rispetto a quando si consumano altri alimenti e perché le dosi di frutta al giorno consigliate sono pari a una o due porzioni di frutta al giorno. Senza contare che un pasto a base di sola frutta non è bilanciato visto che consente di assimilare zuccheri, vitamine, minerali e fibre ma non il quantitativo giusto di proteine e grassi. La frutta può invece essere mangiata a fine pasto.

Anche il gelato, benché sia una delle opzioni più gettonate da chi fa il pranzo in spiaggia, se possibile sarebbe da evitare. Il motivo è simile a quello della frutta: si tratta di un alimento non bilanciato e ricco di zuccheri semplici. Meglio mangiare il gelato a merenda.