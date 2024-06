Qual è il metodo più salutare per cucinare il pesce?

I diversi metodi di cottura possono sicuramente fare la differenza in termine di conservazione dei nutrienti: il modo migliore per preservare gli omega 3 del pesce, ad esempio, è quello di cucinarlo al vapore o al forno. Le alte temperature della frittura (oltre ad aggiungere grassi) e della bollitura, al contrario, finirebbero invece per impoverirlo dal punto di vista nutritivo.

La cottura al sale viene avviene mediante ricopertura totale dell' alimento che subisce l'influsso della temperatura senza perdere grosse quantità di liquidi. La cottura al sale non comporta aggiunta di acqua , vino , fondi e grassi di cottura; per questo, si tratta di un metodo di cottura salutare e dietetico.

La cottura al sale è un'antica lavorazione da associare al trattamento termico in forno . E' una variante della cottura al cartoccio (o al sacchetto), e sfrutta lo stesso principio di quella sottovuoto per bollitura.

Cucinare il pesce in padella è il modo più veloce e semplice , mantenendo consistenza morbida e sapore . Pulire, desquamare ed eviscerare il pesce, per poi cuocerne i filetti o il pesce intero nella casseruola con aggiunta di minime quantità di olio, limone , ed eventuali erbe aromatiche .

Come cuocere il pesce al vapore?

Per cuocere il pesce al vapore puoi optare per una vaporiera elettrica o cuocere con un semplice cestello posto sopra ad una pentola in ebollizione. Inserire il pesce in cottura non appena si inizia a vedere del vapore. Dopo la cottura il pesce può essere condito con un pizzico di sale, erbe aromatico e un goccio di olio evo a crudo. Cuocere in questo modo: nasello, merluzzo, salmone, trota, cernia, rombo, orata, branzino e pagello.

La cottura al vapore è considerata la soluzione migliore per cucinare il pesce: semplice e leggera, ideale per chi osserva un regime alimentare senza grassi.