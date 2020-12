Proteine vegetali. Introduzione

Negli ultimi anni le persone che seguono diete vegane e vegetariane sono in continuo aumento, vuoi per questioni etiche vuoi per i benefici apportati alla salute dal consumo regolare di proteine vegetali. Per questo motivo, il mercato della dietetica sta cambiando per andare incontro alle richieste di questo tipo di consumatori. In quest'ottica le proteine vegetali sono sempre più presenti sia sulle tavole degli italiani che in palestra dove vengono usate come integrazione.

Le proteine: funzione e struttura

Le proteine sono molecole di grandi dimensioni diffuse sia nel mondo animale che vegetale. Le proteine nel nostro organismo svolgono molteplici ruoli: hanno funzione plastica, cioè di costruzione e riparazione dei tessuti, intervengono nella fabbricazione di enzimi, ormoni e anticorpi. Le proteine sono composte da aminoacidi, quelli presenti in natura sono 20. Di essi 10 sono considerati essenziali per l'uomo, in quanto il nostro organismo non è in grado di sintetizzarli per cui devono essere necessariamente assunti con la dieta.

Fabbisogno di proteine raccomandato

Insieme a carboidrati e lipidi le proteine sono i macronutrienti che forniscono energia al nostro corpo. I LARN indicano come quantità di proteine da assumere in un adulto in buono stato di salute 0,8-1 gr/kg di peso corporeo ideale al giorno. Tale valore subisce variazione nelle donne in gravidanza e allattamento, nei bambini e negli anziani.