Tuttavia, come vedremo di seguito, se è vero che maggiori quantità di proteine per dimagrire possono avere un effetto positivo sulla riduzione del grasso corporeo , è altrettanto vero che alcuni distretti dell'organismo possono subire negativamente l'influsso dell'eccesso proteico, determinando alcuni piccoli (o, nel lungo termine, grandi) scompensi metabolico- funzionali .

Ormai da diversi anni, l'impiego di più proteine nelle diete per dimagrire è considerato l'espediente di élite per ottimizzare i risultati ottenibili attraverso le tradizionali diete ipocaloriche .

Le proteine possono essere quindi classificate in semplici: protamine, istoni, albumine , globuline, gluteline, prolamine, fosfoprotidi e scleroprotidi, e composte (tra cui emoglobina , clorofille e opsine). Questa distinzione tra le varie proteine, dal punto di vista nutrizionale, lascia il tempo che trova; ciò che interessa maggiormente sotto l'aspetto alimentare è infatti quel che si dice valore biologico (VB). Questo termine di raffronto si basa sulla stima quantitativa e sul rapporto tra i vari monomeri amminoacidici (aa essenziali e aa non essenziali ) all'interno della proteina; per risultare ad alto VB, tale rapporto dev'essere simile a quello che caratterizza i vari aa delle proteine umane o, in alternativa, dell' uovo (per maggiori dettagli, consultare l'articolo: "Valore Biologico").

Le proteine alimentari , assunte in grandi quantità per dimagrire a discapito dei glucidi e dei lipidi, si trovano in tutti gli alimenti ; tuttavia, le proteine dei cibi risultano estremamente differenti tra di esse, poiché la loro composizione amminoacidica varia in base alla funzione biologica nell'alimento [organismo o fonte di alimentazione primaria ( latte )] in cui si trovano.

In natura, le catene proteiche (anche dette più genericamente peptidi) possiedono numerosissime funzioni di tipo biologico e, in quanto tali, si caratterizzano per un'estrema eterogeneità strutturale: primaria (o semplice), secondaria (in α-elica o β-foglietto), terziaria ("a gomitolo") o quaternaria (più gomitoli "aggrovigliati" tra loro).

Quali Alimenti

Il VB delle proteine assunte per dimagrire è un parametro che, in realtà, non dovrebbe costituire più di un semplice cavillo; questa affermazione è giustificabile contestualizzando (con obbiettività e scientificità) l'importanza del VB alla quantità assoluta di proteine alimentari introdotte con la dieta. Come molti lettori già sapranno, questo parametro stima la presenza di aa essenziali, ovvero quelli che l'organismo umano non è in grado di sintetizzare autonomamente; d'altro canto, il dettaglio che spesso sfugge all'attenzione di chi predilige le proteine per dimagrire è che: incrementando la quota peptidica assoluta, quindi indistintamente tra peptidi ad alto, medio e basso VB, il rischio di incorrere in una carenza è pressoché nullo.

Questo comunissimo equivoco è generato (e fomentato) dalla disinformazione in ambito chimico-alimentare; cioè, l'idea che molti hanno sull'argomento intende una proteina a medio o basso VB come un polimero "povero o privo di aa essenziali", ma non è così. Per lo più, queste catene di amminoacidi differiscono da quelle umane per la carenza "percentuale" (e non assoluta!) di uno o più aa essenziali che, fortunatamente, sono normalmente presenti all'interno di proteine contenute in altri alimenti.

La carenza di aa essenziali può avvenire solo in una dieta mono tematica e/o quantitativamente insufficiente. Per concludere l'ampia premessa, è opportuno sfatare un'altra leggenda metropolitana (che echeggia energicamente nelle palestre di body-building), ovvero che le proteine per dimagrire e quelle per costruire il tessuto muscolare debbano essere ricavate da alimenti di origine animale poiché i polimeri strutturali delle piante non risultano digeribili dall'uomo; si tratta di un concetto sbagliato poiché incompleto e forviante.

Ciò di cui bisogna tener conto invece è che, negli alimenti di origine vegetale, le proteine non sono mai in purezza; si accompagnano invece a quantità considerevoli di amido, che dal canto suo ha un impatto rilevante sul potere calorico dei pasti, e che quindi può compromettere la ripartizione dei macronutrienti energetici.

Inoltre, le proteine vegetali si accompagnano spesso (se appartenenti a vegetali grezzi) a notevoli quantità di fibra alimentare; questa componente fibrosa, non digeribile per l'uomo, vincola alcuni peptidi strutturali dell'alimento e può limitarne sia la digestione che l'assorbimento. Tuttavia, in una dieta equilibrata (che prevede circa 30g/die di fibra alimentare), il rischio di malassorbimento è pressoché inesistente, salvo condizioni patologiche preesistenti (ipocloridria, deficit di enzimi pancreatici, deficit di enzimi intestinali ecc).

Inoltre, ricordo quanto la dicitura "proteine vegetali" risulti qualunquistica o approssimativa, giacché le proteine dei legumi, dei cereali e delle patate, oltre a vantare un VB maggiore rispetto a quelle degli ortaggi, possono eventualmente godere di una minor quantità di fibra nell'alimento e di una maggior digeribilità.

Per ultima, ma non meno importante, la cottura; consumare un vegetale crudo (che di certo si avvale di maggiori quantità di vitamine termolabili e sali minerali altrimenti degradati o dispersi con il trattamento termico o fisico) ne limita la digeribilità, così come la cottura ed alcune manipolazioni (sbucciatura, taglio, trito, frullo, pesto ecc) sono in grado di promuoverla.

Avendo finalmente illuminato i lettori sul fatto che le proteine per dimagrire (se assunte in esubero) possono provenire tranquillamente anche da fonti vegetali e non solo animali, cerchiamo di capire perchè dovrebbe essere necessario scegliere una strategia simile a discapito dell'equilibrio nutrizionale.