Introduzione

Proteine e muscoli: come combinare l'assunzione delle prime per costruire i secondi? Secondo la crononutrizione, la scienza che studia la sincronizzazione degli orari dei pasti (anche in considerazione della loro composizione in nutrienti) con l'orologio interno dell'organismo, un momento non vale l'altro per mangiare. Al contrario, è fondamentale mangiare a orari precisi e comporre il menù dei pasti anche in funzione dell'ora in cui vengono fatti. Infatti, il beneficio nutrizionale dei cibi varia a seconda del momento della giornata in cui li si consuma. Quando l'obiettivo è costruire massa muscolare non è sufficiente aumentare l'introito di proteine. È importante anche capire quando è meglio inserirle nella dieta: a colazione o a cena? Stando a un recente studio condotto da un gruppo di scienziati della Waseda University di Tokyo, in Giappone, e pubblicato sulla rivista Cell Reports, le proteine ​​consumate al mattino promuovono la crescita muscolare più delle proteine ​​consumate nel corso della giornata. Se si vuole che i propri muscoli aumentino di volume, dunque, è bene abituarsi a fare colazioni proteiche.

"Per gli esseri umani, in generale, l'apporto proteico a colazione è in media di circa 15 grammi, che è inferiore a quello che consumiamo a cena, che è di circa 28 g. I nostri risultati supportano fortemente il cambiamento di questa norma e il consumo di più proteine ​​a colazione o a merenda mattutina" ha affermato l'autore principale dello studio, il prof. Shigenobu Shibata.