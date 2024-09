Proteine dei legumi

I legumi, detti anche leguminose, Fabaceae o Papilionacee, sono piante a fiore dell'ordine Fabales; i legumi producono un frutto detto baccello del quale risultano commestibili prevalentemente i semi racchiusi all'interno. Sono legumi: fagioli, piselli, fave, ceci, lenticchie, soia, lupini, arachidi, cicerchie, caiani, carrube ecc. I legumi sono alimenti che vantano un'estrema duttilità; essi possono essere utilizzati come primo piatto, come contorno, come secondo (se abbinato a cereali) ed alcune loro farine possono essere impiegate nel settore degli additivi alimentari (addensanti - come la farina di semi di carrube E410) o ancora come substrato di taglio (ad esempio la farina di ceci) per ridurre il quantitativo di frumento nei prodotti alimentari. Shutterstock

Proprietà nutrizionali dei legumi I legumi rappresentano una categoria di alimenti dai numerosi pregi nutrizionali; nonostante alcune recenti teorie abbiano cercato di screditarli, questi semi continuano a dimostrare un'elevatissima efficacia terapeutica in buona parte delle patologie dismetaboliche ad eziologia sovralimentare; in parole povere, insegnare ad utilizzare i legumi come sostituto dei cereali raffinati (nelle persone che tendono ad eccedere con l'alimentazione) determina una significativa riduzione delle calorie in eccesso, l'incremento di fibra alimentare (con moderazione dell'indice glicemico globale e dell'assorbimento dei grassi), una riduzione del colesterolo ad opera della lecitina) e dei trigliceridi circolanti, ed un incremento dell'introito di vitamine e sali minerali. Rispetto ai cereali raffinati ed ai relativi derivati farinacei, i legumi apportano: Più proteine

Meno carboidrati

Meno calorie

Più fibra alimentare

Più potassio (K)

Più ferro (Fe)

Più calcio (Ca)

Più fosforo (P)

Più tiamina (B1)

Più riboflavina (B2)

Più niacina (PP) Inoltre, non contengono glutine.