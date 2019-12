Le Proteine Fanno Ingrassare?

Aminoacidi ordinari si possono classificare in diversi modi, ad esempio sulla base della loro essenzialità; un amminoacido è definito essenziale nel caso in cui l'organismo non sia in grado di sintetizzarlo. La quantità ed il numero di amminoacidi essenziali all'interno di un peptide o di una proteina ne determinano il valore biologico , anche impropriamente detto "qualità" proteica. Le funzioni metaboliche delle proteine sono:

Criticità

Tuttavia, se è vero che le proteine nelle giuste quantità non fanno ingrassare, è altrettanto vero che un apporto eccessivo di proteine rispetto agli altri macronutrienti non è consigliabile. In tal caso, l'organismo sarebbe indotto ad utilizzare grosse quantità di amminoacidi per neo-sintetizzare glucosio e si troverebbe a dover convertire tutti i gruppi azotati in urea per poi espellerli con le urine.

Inoltre, le diete mediamente proteiche a basso contenuto glucidico e alto di lipidi possono risultare chetogeniche. I chetoni sono molecole acide che, se prodotte in eccesso, riducono il pH ematico originando sintomi e disturbi anche gravi. Inoltre, i chetoni hanno un elevato potere osmotico e durante la filtrazione, per essere espulsi con le urine, necessitano di grosse quantità d'acqua; questo fenomeno può portare alla disidratazione. Insomma, l'utilizzo eccessivo degli amminoacidi a scopo neo-glucogenetico incrementa proporzionalmente il carico epatico e renale.

È doveroso citare che alcuni studi correlano direttamente le diete ad elevato contenuto di proteine animali al peggioramento del bilancio metabolico del calcio [Ca], che come sappiamo è molto importante nei soggetti a rischio di osteoporosi. Questa teoria è stata d'altro canto smentita, quantomeno sui soggetti sani. Per di più, grazie, all'aumentato assorbimento intestinale del minerale e allo stimolo sulla sintesi di ormoni osteo-anabolici, le diete iperproteiche non sembrano aumentare il rischio di osteoporosi.

In sintesi, le terapie alimentari che si basano sulla neoglucogenesi possono facilitare il dimagrimento ma, oltre alla riduzione del grasso adiposo: