Proteine in polvere: come e in che ricette usarle

Aggiungere proteie in polvere ad alcune ricette, dolci o salate , aiuta non solo a riparare e rigenerare le cellule , ma anche a contribuire al senso di sazietà dopo i pasti. Gli esperti consigliano un quantitativo di proteine pari a 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo come quantità minima di proteine ​​per soddisfare il fabbisogno giornaliero.

Esistono tanti modi per utilizzare le proteine in polvere ed è un modo semplice per aggiungere più nutrienti alla dieta. Ma se il pensiero di un frullato proteico non è allettante, ci sono molti modi per incorporare proteine ​​in polvere senza necessariamente passare dal frullatore. Queste ricette includono opzioni dolci e salate per colazione , pranzo e cena, nonché alternative proteiche in polvere a base vegetale.

Diversi fattori possono portare a una persona che necessita di più proteine ​​rispetto alla dose giornaliera raccomandata, come l'età, il livello di attività, eventuali patologia, la gravidanza. Ad esempio, gli atleti possono trarre beneficio dall'assunzione di almeno 1,2 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo.

In cucina

Pancake

Porridge

Barrette fatte in casa

Purè di patate

Muffin proteici

Cheesecake

Granola

A differenza dei classici pancake, quelli proteici presentano come ingrediente nella pastella anche polvere proteica alla vaniglia e fiocchi d'avena. Semplice da preparare anche il porridge proteico: fiocchi di avena e latte nel microonde (latte normale o un'alternativa vegetale), unito a polvere proteica al cioccolato o ai lamponi, ad esempio.

Per rendere le barrette di riso e avena più sazianti e proteiche aggiungere polvere proteica del siero di latte alla vaniglia e burro di mandorle. Le patate, in particolare la varietà cremosa, ricca e schiacciata, potrebbero non essere la prima cosa che viene in mente di mangiare dopo un allenamento. Ma fatto bene, il purè di patate può fornire sia carboidrati che proteine per aiutare a fare rifornimento e riparare i tuoi muscoli.Questo contorno ha 10 grammi di proteine grazie all'inclusione di latticini e una polvere proteica insapore.

Cheesecake proteica con 31 grammi di proteine e 2 gr di grassi per porzione: optare per crema di formaggio non caseario e latte vegetale per alleggerire la preparazione in grassi, e aggiungere polvere proteica alla vaniglia, o cioccolato, alla crema di formaggio. La base di biscotti, anziché amalgamarla con il burro, la si ottiene con il burro di arachidi.

Muesli o granola per la colazione proteica: burro di mandorle, proteine in polvere e lino macinato, nonché avena ricca di fibre per uno spuntino abbondante.