Proteine e sport: cosa c’è da sapere?

Quello delle proteine è un gruppo di grandi biomolecole (macromolecole) costituite da una o più catene di amminoacidi. Le proteine non sono tutte uguali e si differenziano una dall'altra proprio nella loro sequenza di aminoacidi. All'interno degli organismi viventi, ciò conferisce loro specifiche funzioni biologiche, tra cui spiccano la funzione plastica e di sostegno: le ritroviamo infatti presenti in gran quantità nelle fibre muscolari e nel collagene, ovvero nell'impalcatura di sostegno di numerosi organi e tessuti (cartilagini, ossa e pelle).

Produzione di proteine Per poter sintetizzare le proteine, l'organismo deve disporre di una certa quantità di amminoacidi. Questi si ricavano sostanzialmente dalla digestione delle proteine alimentari, anche se in quantità e proporzione differente a seconda del cibo in questione. È importante evidenziare, però, che nel caso in cui la quota proteica risulti insufficiente nel lungo termine, l'organismo finirebbe per andare incontro a malnutrizione proteica, funzionando in maniera inadeguata.

Fabbisogno nutrizionale di proteine Ma quante proteine dovremmo assumere in una dieta equilibrata? Dipende, la frazione proteica non è uguale per tutti. Ne hanno maggior necessità: bambini e ragazzi, donne in gestazione e durante l'allattamento, sportivi molto impegnati, chi soffre di malassorbimento o di altre condizioni che determinano un maggior fabbisogno. Ad ogni modo, il fabbisogno minimo di proteine per un adulto sedentario di sesso maschile è pari a 55 g al giorno, mentre per il sesso femminile è pari a 44 g; questo dovrebbe essere sufficiente a mantenere le scorte proteiche nel 95% della popolazione generale adulta. Tuttavia, come indicato anche dai Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN), per ottenere una stima più precisa del fabbisogno proteico giornaliero in un soggetto sedentario, si può anche usare il fattore di 0,8 g moltiplicato ai chilogrammi (kg) di peso corporeo fisiologico (non quello reale). Per bambini e adolescenti, il fattore aumenta notevolmente fino a 1,5 g; in caso di gestazione viene aggiunto "qualche grammo" (6 g / die).

Proteine e attività fisica Secondo quanto suggerito da molti istituti di ricerca, un adeguato apporto proteico nello sportivo risulterebbe indispensabile per: Guadagnare un più elevato livello di ipertrofia muscolare (massa). Nello specifico, con l'allenamento aumenta il fabbisogno proteico , necessità che andrebbe soddisfatta attraverso un adeguamento della dieta così da supportare in modo opportuno la crescita muscolare.

Massimizzare i recuperi tra una seduta allenante e l'altra. L'attività fisica, infatti, causa un aumento del "catabolismo muscolare", cioè del logorio del tessuto dovuto all'esercizio: per ripristinare le perdite cataboliche è quindi necessario assumere proteine, poiché in caso di mancato apporto, il recupero tra una seduta e l'altra verrebbe meno, pregiudicando l'obiettivo finale dell'allenamento.