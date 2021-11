Prodotti Biologici: Perché Sceglierli e Controversie

A scanso di equivoci: non stiamo dicendo che il biologico sia inutile o addirittura meno salutare del convenzionale ; ma non bisogna nemmeno cadere nell'errore opposto.

Questa precisazione è fondamentale, in quanto molti continuano a presumere che biologico significhi " salutare ", e che convenzionale significhi " nocivo ". Non è così .

Biologico o convenzionale che sia, nessun alimento commercializzato in Italia può essere considerato nocivo per la salute dei consumatori .

Ad oggi, purtroppo, la gran parte (non tutti i prodotti) della frutta, della verdura e degli animali allevati (compresi i pesci ) secondo i requisiti BIO, non soddisfa tutti i criteri di sostenibilità .

Tuttavia, il biologico è un sistema meno produttivo del convenzionale; questo per diverse ragioni, come ad esempio:

Purtroppo, soprattutto quando si parla di costi e produttività , la maggior parte delle produzioni biologiche non soddisfa appieno i requisiti di sostenibilità - il che non significa che sia secondo al convenzionale; al contrario.

D'altro canto, solo per rendere più chiaro il concetto, ricordiamo che sono abbastanza comuni e non troppo difficili da riconoscere:

Sono stati scritti interi libri sul riconoscimento di tutte le erbe e dei funghi eduli disponibili allo stato selvatico; non abbiamo quindi la presunzione di poter riassumere alcunché in poche righe.

Esistono poi altre specie selvatiche autoctone più sensibili a malattie e parassiti (molti d'oltre oceano), ma soprattutto a causa delle modificazioni umane nei confronti della macchia boschiva e della fauna locale, o della loro forzatura di crescita in ambienti non idonei.

Nota : un discorso a parte andrebbe fatto per l'innesto, che più spesso costituisce un mezzo di rafforzamento e non di indebolimento.

Di seguito una breve lista dei cosiddetti frutti "antichi" che, in realtà, non costituiscono altro che il prodotto di specie selvatiche (o quasi), non indebolite dalla selezione o dal re-incrocio umano con finalità gustative e autonome dal punto di vista idrico.

In tal modo però, un biologico può trasformarsi in un prodotto "peggiore" rispetto ad uno da disciplinare convenzionale, perché l'uso di farmaci irrispettoso dei tempi di smaltimento aumenta i rischi di residui.

Dopotutto, il rischio di una sanzione – per quanto salata (si parla di oltre 10 000 euro) – talvolta rappresenta il "male minore" rispetto alla perdita del raccolto o dell'allevamento – anche se, ovviamente, il provvedimento non si ferma ad una semplice multa.

Questi controlli però, vanno fatti prevalentemente " a campione ", ovvero non su tutto ciò che viene prodotto – come del resto avviene per il sistema tradizionale.

Bambini e Animali Domestici

Alimenti e prodotti biologici per bambini

I neo-genitori sono certamente il target più interessante da colpire. Per i propri figli si farebbe di tutto, anche acquistare un omogeneizzato al doppio del prezzo, o meglio acquistare alimenti biologici ed elettrodomestici al fine di autoprodursi alimenti più sani. Di certo ammirevole, ma non sempre utile.

Lo dicevamo sopra, convenzionale e biologico non si distinguono in termini di salubrità. Quindi, in linea di massima, sarebbe inutile prediligere uno o l'altro. Certo è che, dovendo scegliere, prezzo a parte – si fa per dire – sarebbe giusto alimentare una filiera produttiva più nobile.

Il divezzamento con frullati autoprodotti (non sono omogeneizzati) ha invece il grosso vantaggio di abituare il bambino a sapori e consistenze "reali".

Qual è il ruolo del biologico in tutto questo?

Nessuno. Alimenti e prodotti biologici non influiscono nemmeno su questo aspetto.

Alimenti e prodotti biologici per cani e gatti

Le attenzioni per i nostri amici a quattro zampe non sono diverse da quelli per i bambini.

È incredibile – non senza perplessità – osservare come in pochi anni siamo passati dal nutrire di avanzi cani e gatti, all'acquistare cibo biologico per sostenerli al meglio.

Di certo, la nutrizione occasionalmente stabilita dalla cucina di una massaia non tiene molto in considerazione le richieste alimentari del nostro amico a quattro zampe… oppure sì? Dipende.

Ciò che oggi manca soprattutto a cani e gatti sono carne cruda, ossa e frattaglie, nelle percentuali che ovviamente caratterizzerebbero una preda naturale.

Le ossa cotte non vanno bene, soprattutto di volatili – si scheggiano e possono arrecare danno all'animale; crude invece, mantengono un'elasticità superiore e si frantumano diversamente.

D'altro canto, esistono anche ingredienti che – nei carnivori obbligati come il gatto – non dovrebbero comparire; parliamo di cereali, leguminose e derivati. Questo perché la loro tolleranza ai carboidrati è molto basa.

Per di più, la cottura delle carni tende a danneggiare l'amminoacido taurina, essenziale ad esempio per i gatti.

Qual è il ruolo del biologico in tutto questo?

Nessuno.

Il disciplinare non migliora la qualità del cibo, soprattutto se a monte si commettono errori grossolani come nutrire un gatto a croccantini (con o senza purine) o solo a carne cotta, o come rimuovere le ossa da tutti i pasti del cane fin dalla giovane età.