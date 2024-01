Problemi di sonno? Ecco la colazione ideale

Qual è la colazione migliore Tenendo conto delle indicazioni sull'alimentazione generale, la colazione più indicata per propiziare un sonno migliore dovrebbe incorporare verdure, frutta, grassi sani e nutrienti antinfiammatori e avere un basso contenuto di grassi saturi. In concreto, un'ottima opzione è rappresentata da un toast con avocado fatto con pane integrale e condito con pomodori e uova, da accompagnare con un bicchiere di latte d'avena o un frullato di frutta.

Benefici È ricca di sostanze nutritive che supportano il sonno

Fornisce fibre e carboidrati complessi

Ha pochi grassi saturi

È a basso contenuto di zuccheri aggiunti

È ricca di sostanze nutritive che supportano il sonno Questa colazione salata porta grandi vantaggi all'organismo, dal punto di vista nutrizionale ma anche per quanto riguarda il riposo perché è ricca di sostanze nutritive che lo supportano. Alcuni nutrienti, infatti, sono migliori per la salute del sonno rispetto ad altri. Ad esempio, la melatonina fa sentire che è il momento di andare a letto, mentre il magnesio aiuta i muscoli a rilassarsi. La mancanza di nutrienti chiave come calcio, magnesio e vitamine A, C, D, E e K è invece associata a vari problemi del sonno. Fortunatamente questa ricetta è ricca di molti nutrienti amici del riposo. Gli avocado sono una buona fonte di magnesio, il che li rende un'ottima scelta alimentare per dormire meglio. Questo frutto, inoltre, contiene anche molto magnesio e vitamine C, E e K. I pomodori forniscono invece antiossidanti come le vitamine A, C, E e K, mentre l'uovo la vitamina D. Nelle uova e nell'avocado si trovano anche molte vitamine del gruppo B, un altro gruppo di nutrienti che favoriscono un sonno sano. Secondo uno studio dell'agosto 2019 pubblicato sul ‌Macedon Journal of Medical Sciences‌, insieme al magnesio e alla melatonina, migliorerebbero l'insonnia.

Fornisce fibre e carboidrati complessi Questa ricetta prevede la presenza del pane tostato integrale, che è spesso raccomandato come parte di una dieta salutare per il sonno perché innesca il rilascio dell'ormone del sonno, la serotonina. Optando per questa scelta a colazione, si immettono nell'organismo anche molte fibre. La fibra è un tipo di carboidrato complesso che può anch'esso influenzare il sonno. Secondo una recensione del gennaio 2016 pubblicata sul ‌Journal of Clinical Sleep Medicine‌, un elevato consumo di fibre è collegato a un sonno più profondo e ristoratore ed è generalmente consigliato a coloro che hanno problemi di insonnia, soprattutto al mattino, quando il corpo è anche più sensibile all'insulina.

Ha pochi grassi saturi Una dieta a basso contenuto di grassi saturi è consigliata per la salute generale, ma è particolarmente benefica per quella del cuore. Come se non bastasse, avrebbe anche effetti positivi sul sonno, aiutando a dormire più profondamente e a svegliarsi meno frequentemente. Secondo uno studio del luglio 2023 pubblicato sul ‌ Journal of Health, Population and Nutrition‌, infatti, mangiare troppi grassi saturi può causare un sonno di bassa qualità riducendo la profondità e la durata del riposo. Alcuni alimenti tipici della colazione come biscotti, torte, merendine, pasticcini, pancetta o salsicce sono generalmente ricchi di grassi saturi e andrebbero quindi evitati il più possibile. Il toast con avocado invece no e proprio per questo rappresenta una validissima alternativa. Il motivo è che, secondo uno studio del maggio 2016 pubblicato sul ‌ Western Journal of Nursing Research le uova e l'avocado, pur contenendo grassi saturi, sono principalmente una buona fonte di acidi grassi sani, che possono effettivamente indurre una migliore qualità del sonno.