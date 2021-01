Qual è la differenza fra probiotici e prebiotici?

Probiotici e prebiotici sono elementi piuttosto importanti per il mantenimento della salute. Avendo nomi molto simili è facile confonderli, eppure i due non sono la stessa cosa e giocano ruoli diversi.

Cosa sono probiotici e prebiotici

I probiotici sono batteri positivi presenti in determinati alimenti o integratori, in grado di arrivare vivi all'intestino e fornire numerosi benefici per la salute, primo tra tutti il ripristino dell'equilibrio del microbiota intestinale, ossia della flora intestinale.

I prebiotici, invece, sono fibre alimentari solubili che rappresentano il nutrimento dei batteri probiotici e ne garantiscono la crescita nell'intestino. Aiutano a normalizzare le funzioni intestinali e quelle del sistema immunitario. Sono, inoltre, ottimi alleati del metabolismo e possono rivelarsi efficaci contro l'innalzamento della glicemia, in persone che soffrono di diabete.

Perché i batteri intestinali sono utili?

I batteri buoni, ovvero i probiotici, nel tratto digestivo aiutano a proteggere da batteri e funghi nocivi, a migliorare la funzioni del sistema immunitario, a diminuire i sintomi della depressione e ad affrontare l'obesità.

Inoltre, alcuni batteri intestinali sono responsabili della formazione della vitamina K e di acidi grassi a catena corta, questi ultimi principali fonti di nutrienti delle cellule che rivestono il colon e preziosi per aiutare a ridurne eventuali infiammazioni.