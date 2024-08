Probiotici e Diarrea

I probiotici sono microrganismi vivi che, se introdotti per via orale , modificano l' equilibrio della flora batterica fisiologica intestinale , insediandosi ed entrando in competizione con eventuali agenti patogeni (batteri, virus e protozoi ) responsabili di diarrea acuta e/o cronica (di tipo secretorio/infiammatorio).

I probiotici possono essere introdotti come farmaco (ad es. Enterogermina , Yovis . Lacteol , Lacteol Forte ), integratore o in forma alimentare (almeno un miliardo di batteri vivi ed attivi per grammo di prodotto).

Efficacia

Probiotici: sono utili per il trattamento della Diarrea?

Studi scientifici recenti sull'utilizzo dei farmaci probiotici nel trattamento della diarrea ne dimostrano l'efficacia; si evince una remissione patologica anticipata di circa un giorno rispetto alla durata mediamente stimata, con una riduzione del 59% del rischio di cronicizzazione. Inoltre, non si attribuisce alcun evento avverso o collaterale in seguito alla somministrazione dei probiotici nel trattamento della diarrea. Lo studio non ha tenuto in considerazione: le differenze tra i vari ceppi batterici, l'azione congiunta di ceppi diversi, la vitalità degli organismi, il dosaggio degli organismi, le cause della diarrea, la gravità della diarrea e se gli studi sono stati svolti in Paesi sviluppati o ancora in via di sviluppo.

Ovviamente, l'efficacia della terapia probiotica nel trattamento della diarrea dipende da molti fattori; tra questi, i più importanti sono senz'altro:

La diagnosi medica (differenziale);

La scelta della terapia farmacologica alla quale coadiuvare i probiotici;

La reidratazione idro-salina.

La scelta di un antibiotico ad ampio spettro rispetto ad un altro più specifico incide significativamente sulla sopravvivenza o meno del probiotico, enfatizzandone o vanificandone l'effetto terapeutico.

