Formaggio Primo Sale

Il primo sale è un formaggio a base di latte intero, di vacca o di pecora (talvolta misto); più raramente di capra.

Il primo sale di pecora è un formaggio fresco e molle, diffuso nelle regioni a sud della penisola italiana; il primo sale siculo gode della certificazione di Prodotto Agroalimentare Tradizionale Italiano (P.A.T).

Quello di vacca, invece, risulta diffuso anche al nord, soprattutto in Emilia Romagna e Liguria.

Fornire una descrizione accurata dei primo sale non è facile, in quanto il termine delinea un'intera categoria che include vari prodotti, anche piuttosto diversi tra loro

I primo sale sono formaggi freschi ottenuti con una coagulazione mista che può essere prevalentemente presamica (frequente) o principalmente acida (a seconda del caso).

Il metodo di produzione specifico prevede che al latte (crudo o pastorizzato) vengano aggiunte piccole quantità di caglio e che venga lasciato coagulare con lentezza. Una volta formata la cagliata, questa viene messa a sgrondare in apposite tele o garze.

I primo sale sono quasi sempre di piccole dimensioni, con forma cilindrica, troncoconica, piramidale o a parallelepipedo.

In passato, i primo sale erano commercializzati a nudo, mentre oggi sono disponibili anche confezionati (in vaschette di plastica per la grande distribuzione).

I primo sale non hanno la crosta e, differentemente da altri formaggi della stessa famiglia, non vengono rivestiti con semi, carbone o foglie di noce.

Certi vengono arricchiti all'interno con ingredienti e spezie particolari (pepe, peperoncino ecc).

Questi formaggi si presentano a pasta bianca, cremosa e certe volte spalmabile. Hanno un aroma tenue che ricorda il latte o la cagliata. Il sapore è tipicamente fresco, acidulo, talvolta con una lieve punta ircina (sapore tipico del latte caprino).