Prezzemolo Francese: caratteristiche e benefici del Cerfoglio

Il cerfoglio è un'erba aromatica, conosciuta anche come prezzemolo francese , per via dell'utilizzo largamente diffuso proprio nella cucina d'oltralpe. Si presenta come un incrocio tra dragoncello e prezzemolo . Ha un sapore delicato con sentori di liquirizia o anice , ma queste note non si fanno sentire in modo particolarmente invadente al palato . Le sue piccole foglie sono arricciate e ricordano un po' quelle della carota. Produce anche dei fiorellini -che non vanno usati perché parecchio amari - e viene utilizzato per la preparazione di piatti come zuppe, insalate , ma anche carne e verdure .

Prezzemolo francese: cos'è?

Il cerfoglio o prezzemolo francese (Genere Anthriscus e specie cerefolium) – in inglese "french parsley" – è un vegetale aromatico del quale si utilizzano le foglie fresche come spezia o guarnizione in cucina, oppure come rimedio nella medicina popolare. Il suo ciclo vitale è annuale e cresce piuttosto facilmente in tutta la fascia temperata boreale. Ad una prima analisi viene spesso confuso con il prezzemolo nostrano (Petroselinum crispum), infatti appartiene alla stessa Famiglia biologica (Apiaceae).

Come la maggior parte delle erbe aromatiche o profumi spontanei, è un'erba primaverile, disponibile in tempi diversi a seconda delle diverse zone e del clima locale. NOn è difficole coltivarlo in un orto o in un piccolo vaso sul davanzale della finestra. Quando le foglie sono completamente aperte e tenere, al pari del prezzemolo tradizionale, è possibile raccoglierlo e utilizzarlo fresco, ma anche congelarlo e conservarlo in sacchettini ermetici.

Il cerfoglio, o prezzemolo francese, è composto prevalentemente da acqua e fibre; non contiene grassi o proteine rilevanti e non presenta grosse controindicazioni dietetiche, essendo praticamente privo di calorie, ma è da tenere in conto la possibilità di reazione allergica, anche se le istamine non sono particolarmente rilevanti.