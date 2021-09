Come Prevenire l'Osteoporosi?

Introduzione

L'osteoporosi è una forma di degenerazione ossea che interessa soprattutto le persone anziane e in particolare di sesso femminile.

Si tratta di una perdita di robustezza dello scheletro che, diventando più fragile - soprattutto in certi punti - risulta più soggetto a fratture da contusione o sovraccarico funzionale.

Shutterstock

L'osteoporosi interviene sull'integrità dell'osso in 2 modi: sulla densità ossea, ovvero altera il parametro dei grammi di minerale per area di tessuto, e sulla qualità dell'osso, quindi sulla struttura architettonica, sul turnover, e sulla mineralizzazione dello scheletro.

L'osteoporosi si differenzia in primaria e secondaria:

la primaria è divisa in post-menopausale (prettamente femminile) e senile (legata alla terza età);

(prettamente femminile) e (legata alla terza età); quella secondaria dipende soprattutto dall'incidenza di altre malattie o dall'uso di farmaci a cui essa è frequentemente associata (es. cortisonici).

Le cause di osteoporosi sono diverse e talvolta la sua manifestazione è da considerarsi multifattoriale.

Nelle donne che entrano in menopausa, il principale indagato è un cambiamento dell'assetto ormonale sessuale. Anche la carenza nutrizionale cronica di vitamina D e / o di calcio (se grave) svolgono un importante ruolo predisponente.

Tra i maggiori fattori di rischio troviamo anche il mancato raggiungimento del picco di massa ossea in fase di sviluppo e la sedentarietà - anche se, in realtà, gli elementi che giocano a favore di questa patologia sono numerosi.

Non per nulla, la prevenzione dell'osteoporosi si basa su corrette abitudini nel corso della vita, sia in termini dietetici che motori, sull'eventuale integrazione nutrizionale con calcio e vitamina D in terza età e sulla terapia farmacologica ormonale sostitutiva (nelle donne).

Entriamo nel dettaglio.