Come prevenire il tumore all'esofago?

Prevenire il tumore dell'esofago è possibile ma, come per la maggior parte dei carcinomi , necessita una reale presa di coscienza dei soggetti potenzialmente a rischio ed un conseguente impegno nella modifica degli stili di vita, dell'alimentazione ed un monitoraggio endoscopico periodico e sistematico.

Meno diretto ma comunque importante, il controllo degli incidenti casalinghi verso i bambini che, in caso di custodia errata dei prodotti caustici , potrebbero ingerirli erroneamente; in caso di ingestione volontaria per tentato suicidio sarà necessario un monitoraggio periodico dell'integrità esofagea .

Tumore dell'esofago

Il tumore dell'esofago colpisce soprattutto il sesso maschile, è un carcinoma poco diffuso in Italia (0,8-4,9 casi per 100.000 abitanti con prevalenza in Friuli-Venezia-Giulia) ma gravato da un'altissima percentuale di mortalità. Questo accade perché, oltre ad essere tipicamente un tumore maligno, il carcinoma dell'esofago si dimostra asintomatico fino al momento in cui sopraggiunge la compromissione severa dell'organo, stadio a cui si associa generalmente una notevole invasività con metastasi linfatiche, contigue ed ematiche sugli organi collegati dal torrente artero-venoso.

La sintomatologia tipica del tumore dell'esofago è legata alla difficoltà nella deglutizione, ovvero la disfagia; questa risulta quasi sempre progressiva ed accompagnata a dimagrimento (per difficoltà ad alimentarsi), dolore o senso di oppressione in sede retrosternale. e, solo in un secondo momento, si associa ad altri sintomi legati alle metastasi.

La diagnosi del tumore all'esofago è piuttosto semplice; si utilizzano endoscopia, RX, TAC, RM e altre tecniche di ultima generazione ma, come anticipato, il grosso problema di questa patologia rimane la mancanza di precocità nella diagnosi; a tal proposito sarebbe opportuno che, soprattutto nelle zone più a rischio, nei maschi, nei soggetti con familiarità per tumore all'esofago ed in quelli caratterizzati da familiarità per altre patologie correlate, fossero adottati iter diagnostici di screening utili a favorire il riconoscimento ed eventualmente a predisporre un intervento terapico d'urgenza.