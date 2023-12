Introduzione

Il periodo delle Feste di Natale e Capodanno può rivelarsi una vera insidia per l'organismo. Pranzi e cene in famiglia, precedute, magari, da quelle pre festive con gli amici, e le credenze che diventano colme di dolciumi tipici, rischiano di nuocere alla salute, e di causare un accumulo di peso che può arrivare anche a 4-5 chili in più in due settimane.