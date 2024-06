Pranzare al computer fa male?

Perché mangiare alla scrivania fa male? Mangiare davanti al computer non è una buona idea: non solo non aumenta la produttività (anzi rende meno efficienti) ma rischia anche di causare non pochi problemi sulla salute, come un aumento dell'appetito, un incremento delle stress, disturbi alimentari e problemi digestivi. Chi pensa che trascorrere la pausa pranzo alla scrivania sia un'ottima strategia per non perdere tempo prezioso e per portarsi avanti con il lavoro, dunque, potrebbe dover cambiare abitudini.

Quali sono i rischi di fare la pausa pranzo al computer? Aumenta l'appetito

Acuisce lo stress

Favorisce i disturbi digestivi

Porta a mangiare in maniera poco salutare

Accresce il rischio di disturbi alimentari

Pranzare alla scrivania aumenta l'appetito? Se si mangia con l'attenzione rivolta al lavoro si rischia di non avere un buon controllo sul proprio appetito, introducendo più cibi e calorie del necessario. La conferma arriva anche da uno studio condotto da un'equipe di ricercatori inglesi dell'Università di Bristol, che ha scoperto che le persone che pranzano davanti allo schermo di un computer hanno più appetito e mangiano più velocemente. Più si mangia con consapevolezza, concentrandosi su ogni boccone, invece e più si riesce a gestire la fame. Inoltre, mangiare senza distrazioni e con calma permette di non abbuffarsi: occorre sapere che il senso di sazietà compare dopo circa 20 minuti dall'inizio del pasto. Se si mangia velocemente, il risultato è che si mangerà troppo. Pranzare al pc non permette di cogliere i segnali di sazietà, facendo spesso mangiare troppo.

Non staccare in pausa pranzo acuisce lo stress? La pausa pranzo, come dice il nome stesso, è importante anche perché permette di prendersi un periodo di stacco dal lavoro, necessario per rilassarsi e rigenerarsi. Senza questo stop, si rischia di accumulare molto più stress. Pranzare al computer significa non dare modo alla mente di distogliere l'attenzione dalle preoccupazioni e tensioni professionali, con il risultato che di sovraccaricarla e appesantirla. Quindi, non si tratta affatto di una buona strategia per aumentare la produttività, anzi l'effetto che si ottiene è spesso il contrario: si finisce con l'esaurire più velocemente le energie.

Possono comparire problemi digestivi? Mangiare in maniera veloce e distratta, senza masticare attentamente ogni boccone, non permette al cibo di essere sminuzzato a sufficienza e ciò crea ripercussioni negative sull'intero processo digestivo. Infatti, se il cibo è poco masticato, lo stomaco fa più fatica a processarlo, possono comparire così problemi come pesantezza gastrica, bruciori, acidità, nausea. Inoltre, se non si mastica almeno una decina di secondi ogni boccone non si stimola la produzione di saliva, che è fondamentale per una prima scissione degli alimenti. Mangiando veracemente si ingoia anche tanta aria, favorendo la formazione di gas intestinale. I problemi digestivi sono dovuti anche allo stress acuito dalla mancata pausa pranzo, che immobilizza le pareti muscolari dello stomaco e blocca di conseguenza il meccanismo di peristalsi, il rimescolamento dei cibi con i succhi gastrici. Non solo, ansia e stress aumentano la produzione di succhi gastrici, anche quando non c'è più cibo da digerire, peggiorando il senso di pesantezza e di acidità.

Chi pranza al Pc mangia peggio? Spesso, chi mangia davanti al computer, per risparmiare tempo ulteriore, finisce con il mangiare la prima cosa che capita, senza prestare la giusta attenzione nella composizione dei pasti. Invece di scegliere alimenti sani ed equilibrati, spesso consuma prodotti industriali precotti e ultraprocessati, che non molto salutari e oltretutto generano una sorta di effetto dipendenza. In aggiunta, raramente fa pasti bilanciati che contengono tutti i nutrienti necessari all'organismo.

Fare la pausa pranzo alla scrivania accresce il rischio di disturbi alimentari? Mangiare davanti al computer, senza prendersi il tempo e l'attenzione necessari per il pasto, incoraggia le abbuffate, caratteristiche della bulimia e del binge eating disorder o disturbo da alimentazione incontrollata. In alcune situazioni, può favorire il comportamento opposto, portando la persona a digiunare e saltare i pasti in nome della produttività e dell'efficienza. In tutti i casi, a risentirne è la salute fisica e psicologica.