I Pop Corn sono un classico spuntino alternativo (meno calorico e meno grasso) alle chips in sacchetto. Chi segue una dieta chetogenica, potrebbe chiedersi se siano anche keto-friendly. Consumare un sacchetto di popcorn caldi, salati potrebbe ostacolare lo stato di chetosi così impegnativo da raggiungere.

Il mais, dopotutto, contiene carboidrati, e, come è noto, una dieta cheto limita fortemente l'assunzione giornaliera di carboidrati in primo luogo. La dieta cheto consiste nel ridurre i carboidrati e aumentare l'assunzione di grassi, oltre a mantenere moderato il consumo di proteine.

Pop Corn: profilo nutrizionale

I popcorn vengono considerati dagli esperti in nutrizione come uno snack salutare. Contengono eccellenti proprietà del mais che aiutano ad avere in modo naturale, tanti microlementi come vitamine, sali minerali e antiossidanti indispensabili alla salute.

I pop corn, oltretutto, risulta ricco di polifenoli, ovvero di antiossidanti naturali essenziali per contrastare l'invecchiamento cellulare e combatterei radicali liberi. 100 gr di pop corn ne contengono infatti circa 300 mg contro i 150 mg della maggior parte della frutta in genere. La ragione? La frutta contiene più acqua, mentre i popcorn hanno una maggior concentrazione di polifenoli. Non solo, contengono: potassio, magnesio, vitamina PP e vitamina A. Contengono 10 gr di proteine, e 5 gr di grassi; le calorie totali per 100 gr sono di 350 calorie, al naturale. E' bene non aggiungere una quantità eccssiva di sale.