Pompelmo Proprietà e Controindicazioni

Generalità Il pompelmo è un frutto di tipo esperidio (ovvero una bacca) classificato nel gruppo degli agrumi. E' simile all'arancia, ma più grosso, di colore giallo o rosa, con sapore acidulo, amarognolo e meno dolce. Il suo apporto nutrizionale è ottimo, poiché si caratterizza per un ridottissimo coefficiente energetico, molta acqua, vitamina C e altri antiossidanti. Esistono diverse varietà di pompelmo e quello più noto potrebbe essere il pompelmo rosa. La pianta del pompelmo appartiene alla famiglia delle Rutaceae, Genere Citrus, Specie paradisi; la nomenclatura binomiale del pompelmo è Citrus paradisi. Per il vero, il pompelmo NON è un albero originariamente presente in natura; si tratta infatti di un incrocio effettuato dall'uomo tra il Pomelo e l'Arancio Moro (C. maxima X C. sinensis). Col trascorrere delle generazioni, il pompelmo sta acquisendo tutte le caratteristiche necessarie ad essere definito una Specie a sé stante. Il pompelmo è un frutto invernale.

Caratteristiche Nutrizionali Rispetto alla media, il pompelmo è un frutto particolarmente povero di zuccheri semplici e di calorie. Apporta invece alte concentrazioni d'acqua e solo tracce di proteine. La fibra non risulta particolarmente abbondante. Lipidi e colesterolo sono assenti.

Per quel che concerne le vitamine, il pompelmo contiene buone quantità di vit. C; in merito ai sali minerali, contiene prevalentemente potassio.