Un'idea per un pranzo veloce, leggero, ma allo stesso tempo gustoso e bilanciato? Alessandra&Matteo di Ricette Ghisa ci consigliano un piatto molto semplice da preparare, senza accendere i fornelli e utilizzando pochi ingredienti, nutrienti e proteici: pomodori, capperi, tonno e Philadelphia protein.

Ingredienti per pomodori ripieni di tonno capperi e Philadelphia Protein - ricette ghisa

Pomodori con tonno, capperi e Philadelphia Protein on top

5. Non vi resta che impiattare...E buon appetito!

Aggiungere il Philadelphia on top

3. Mescolate bene e farcite i pomodori con il composto che avete preparato, quindi aggiungete il Philadelphia protein in superficie.

2. Ora mettete il tonno sgocciolato in una ciotola insieme ai capperi e all'olio EVO

Proprietà nutrizionali

Capperi

I capperi hanno un valore energetico molto basso, fornito principalmente dai carboidrati complessi. I lipidi sono quasi assenti (ma prevalentemente insaturi) e le proteine (a basso valore biologico) non risultano significative. Si evince un notevole contenuto in fibre mentre il colesterolo è assente. Non mancano buone dosi di manganese, ferro, magnesio e rame.

Tonno

Il tonno fresco contiene un notevole quantitativo di proteine ad alto valore biologico e di grassi essenziali e omega3 tipo EPA e DHA (utili nella lotta ai trigliceridi e al colesterolo in eccesso nel sangue); è anche ricco di vitamine idrosolubili e liposolubili quali.Tra i sali minerali spicca soprattutto il ferro.

Quello conservato invece, perde molti dei suoi grassi essenziali a causa della diluizione nell'olio di governo e, sia a causa della cottura che dell'eventuale conservazione in salamoia, presenta elevate concentrazioni di cloruro di sodio (NaCl - sale da cucina).

Pomodori

I pomodori contengono discreti quantitativi vitaminici:Vitamine del gruppo B, acido ascorbico, vitamina D e, soprattutto, vitamina E, che assicurano al pomodoro le note proprietà antiossidanti e vitaminizzanti.

Cospicua anche la componente minerale: ferro, zinco, selenio, fosforo e calcio associati a citrati, tartrati e nitrati agiscono in sinergia assicurando proprietà rimineralizzanti ed antiradicaliche.

Modico anche il contenuto di acidi organici, quali malico, citrico, succinico e gluteninico, utili per favorire la digestione.