Pollo e Tacchino: Qual è Meglio?

Proteine nella carne bianca di Pollo e Tacchino

A seconda dei diversi tagli di carne, in questo caso di pollo o di tacchino, varia il contenuto proteico. La carne del petto è una dei tagli di pollame più popolari, soprattutto tra gli appassionati di fitness e le persone a dieta grazie al suo alto contenuto proteico e a basso contenuto calorico.

Ecco un confronto del contenuto proteico di 100 grammi di petto:

Il pollo ha un contenuto leggermente superiore di proteine ​​rispetto al tacchino. Tuttavia, dal punto di vista nutrizionale, questa differenza è trascurabile. Entrambe le scelte sarebbero una buona spinta proteica per un pasto. La carne bianca delle ali sia di pollo che di tacchino è nutrizionalmente molto simile alla carne del petto. Il contenuto proteico, in particolare, è quasi lo stesso per entrambi. Così anche la carne delle cosce di pollo e tacchino fornisce una quantità generosa di proteine di alta qualità. In questo caso è il tacchino a risultare più proteico tra le due carni.

Coscia di pollo: 24 grammi

24 grammi Coscia di tacchino: 30 grammi