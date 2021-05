Un piatto completo, indicato per ogni stagione, ma che può non essere adatto in presenza di diversi disturbi. Il pokè - pronunciato "poh-kay" - le ciotole di origine hawaiana, è tradizionalmente una combinazione di riso, verdure, pesce crudo a cubetti, come tonno, salmone, gamberi o dentice, con aggiunta di olio, avocado, semi, e condimenti come la salsa di soia. Le poke bowl stanno diventando popolari in tutto il mondo, e, sebbene siano solitamente preparate con un mix di prodotti sani, è importante bilanciare gli ingredienti ed essere consapevoli dei potenziali rischi del consumo di pesce crudo e di cibi che, come il riso bianco, potrebbero non essere particolarmente indicati per soggetti diabetici. Anche i condimenti, però, giocano un ruolo fondamentale, perché spesso contribuiscono a un eccessivo apporto di calorie, sale e grassi. Per creare una poke bowl più sana, si potrebbe optare per una base integrale (riso, farro) o vegetale (crumble di cavolfiore lesso, ad esempio), limitare l'eccesso di olio e condimenti e scegliere una varietà leggera di pesce o proteine ​​vegetali.