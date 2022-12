Pizza: trucchi per mangiarla senza aumentare glicemia e peso

Per capire come e in che modo, il primo passo da fare è quello di conoscere a fondo le caratteristiche di questo cibo tanto amato quanto temuto, così da adattarla al proprio regime alimentare abituale.

Tuttavia, la ricetta tradizionale si inserisce perfettamente nella dieta Mediterranea e, pur con la dovuta moderazione, non esiste alcun motivo per bandirla completamente dalla propria tavola.

Se su molti altri piatti i dibattiti sono spesso accesissimi, c'è un alimento che mette d'accordo tutti: la pizza . Impossibile o quasi, infatti, trovare una persona che non la ami, anche se non tutti la includono nella propria alimentazione , visto che ogni pizza mangiata comporta l'assunzione di un numero di calorie non indifferente.

Questo ovviamente non significa dover rinunciare al gusto e optare per una pizza solo perché salutare. Non bisogna dimenticare, infatti, che si tratta del pasto libero della settimana e che quindi debba essere anche un piacere concederselo.

Perché la digestione sia facile e serena meglio preferire una pizza ben cotta e ben lievitata e con una lista degli ingredienti piuttosto contenuta. L'ideale sarebbe che a mancare non siano le verdure , in modo da consentire anche l'apporto di sostanze preziose come le fibre .

Per valutare la qualità di una pizza e quanto questa incida sul benessere fisico le calorie non sono però l'unico parametro da tenere in considerazione.

Che la pizza non sia un cibo ipocalorico è un fatto assodato ma è bene ricordare che non tutte sono uguali e che le calorie possono variare tantissimo . Una versione semplice e sottile con pomodoro , origano e un filo d'olio non è certo paragonabile a una più voluminosa e molto farcita.

Come inserirla in una dieta ipocalorica

La pizza, a causa dell'alto numero di calorie, è considerata l'opposto di un alimento dietetico e per questo, è quasi sempre bandita dalla routine alimentare di chi si sottopone a una dieta dimagrante, che spesso non consente di sforare le 1300 calorie. Ovviamente si tratta di una stima approssimativa, visto che ogni piano alimentare deve essere calibrato sulla persona ma difficilmente si supera di molto quella soglia, che con una sola pizza viene quasi completamente coperta.

Chi si trova in questa situazione ma non vorrebbe rinunciare del tutto a questo piatto dovrebbe rivolgersi al proprio nutrizionista in modo da capire come e quando introdurlo ma un consiglio generico piuttosto valido è di pazientare un paio di settimane dall'inizio della dieta, in modo che l'organismo si assesti sulla nuova routine, e poi introdurla una volta a settimana, in quello che solitamente viene considerato il pasto libero.

Solo in questo modo, avendo ben chiara la situazione bilancia del resto della settimana, è possibile capire se questo sgarro incide sul dimagrimento oppure se si è in grado di assimilarla senza accusare il colpo.

Solitamente quando il processo dimagrante è avviato una pizza ogni tanto non dovrebbe costituire un problema ma iniziare fin da subito a sgarrare potrebbe causare qualche insidia in più e soprattutto rendere difficile capire le reazioni del proprio corpo.

Per avere un quadro reale della situazione però non ci si deve pesare la mattina dopo averla mangiata. A seguito di un pasto ricco, infatti, la bilancia tende sempre a segnare mezzo o un chilo in più non dovuti al grasso ma all'aumento momentaneo dell'acqua ritenuta dai tessuti. Per un riscontro più veritiero, quindi, meglio aspettare almeno un giorno.