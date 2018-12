Pitaya nella dieta

La pitaya non è tra i frutti più facili da contestualizzare nella dieta collettiva. Essendo molto calorica e zuccherina, non si presta ad essere consumata frequentemente o in porzioni considerevoli. È controindicata soprattutto nella dieta contro il sovrappeso e certe malattie del ricambio, tra le quali il diabete mellito tipo 2 e l'ipertrigliceridemia. Non sembra avere controindicazioni dirette per le patologie metaboliche di ipertensione arteriosa primaria ed ipercolesterolemia; va comunque tenuto a mente che risultano strettamente correlate con l'obesità.

La pitaya è considerata innocua per: celiachia, intolleranza al lattosio e fenilchetonuria. Carente di purine, potrebbe essere utilizzata nella dieta contro l'iperuricemia e la calcolosi (litiasi) renale da acido urico, ma bisogna anche considerare che la notevole concentrazione di fruttosio potrebbe ostacolare l'eliminazione di dell'acido urico – dal sangue alle urine. Per la mancanza di informazioni dettagliate, in caso di intolleranza grave all'istamina, meglio evitare grosse porzioni del frutto.

Povera d'acqua, la pitaya non contribuisce al mantenimento dello stato di idratazione – precario soprattutto nello sportivo e nell'anziano. È invece ricca di fibre solubili e può aumentare la sensazione di pienezza – anche se il fruttosio, d'altro canto, non stimola tanto efficacemente il senso di sazietà quanto altri glucidi semplici (ad esempio il glucosio). Inoltre, le fibre solubili agiscono positivamente sul metabolismo regolando l'assorbimento nutrizionale – riduzione dell'indice glicemico (anche se, visto il carico di zuccheri, questo assume un'importanza metabolica secondaria) e riduzione della captazione di grassi come il colesterolo – e prevenendo la stipsi con le relative complicanze– emorroidi, ragadi anali, diverticolosi, diverticolite, prolasso anale, certe forme di tumore ecc. Va poi ricordato che le fibre, in particolare quelle solubili, sono anche ottimi prebiotici e nutrono efficacemente la flora batterica del colon.

La pitaya ha un buon contenuto di vitamina C, fattore nutrizionale che protegge dallo stress ossidativo, partecipa alla sintesi del collagene – proteina diffusissima nel corpo umano – ed esercita un ruolo importante nel funzionamento del sistema immunitario.

È invece difficile stabilire quanto la concentrazione di calcio nella pitaya possa realmente contribuire a soddisfare il fabbisogno dell'organismo, poiché non se ne conosce la reale biodisponibilità.

La porzione media consigliabile è indicativamente di 50 g (circa 130 kcal).