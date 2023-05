Pitaya: Proprietà Nutrizionali, Utilizzo nella Dieta e Come Mangiarlo

Cos’è Cos'è la pitaya? Pitaya, pitahaya o frutto del drago – "dragon fruit" in inglese – è il nome di un frutto originario del Centro e del Sud America, prodotto dai cactus (Famiglia Cactaceae) del Genere Stenocereus e Hylocereus. Shutterstock È un frutto tropicale che, anche grazie alle numerose piantagioni extra continentali – ad esempio nel Sud Est Asiatico e in Australia – sta rapidamente espandendosi anche nella rete commerciale del Vecchio Continente. La pitaya ha forma e colori molto caratteristici, ed un peso che oscilla tra 150 e 600 g. Come la maggior parte dei frutti dolci, si mangia prevalentemente cruda, anche se può essere usata per ricette più complesse tra cui dessert e bevande. La pitaya appartiene al VII gruppo fondamentale di alimenti – frutta e verdura ricca di vitamina C – e, tra le sue proprietà nutrizionali di maggiori rilevo, possiamo citare: Ricchezza di zuccheri solubili (fruttosio) e di calorie

Ricchezza di calcio – anche se non è chiaro quanto sia effettivamente biodisponibile

Ricchezza di antocianine – più precisamente betacianine – con funzione antiossidante

Carenza d'acqua

Medio contenuto di fibre alimentari. Non tutti possono consumare liberamente pitaya nella dieta. Essendo molto energetico, questo frutto ha alcune controindicazioni nella nutrizione clinica, soprattutto delle persone che soffrono di patologie legate al metabolismo del glucosio.

Cucina Come si mangia la pitaya? La pitaya si mangia prevalentemente cruda, come frutta fresca. Può anche essere utilizzata in preparazioni più elaborate, come: succhi di frutta, gelatine, budini e altri dessert. La pitaya è anche un ingrediente aromatizzante e colorante per succhi di frutta e bevande alcoliche, come ad esempio il "Dragon's Blood Punch" ed il "Dragotini". Sono eduli anche i fiori del cactus e i semi del frutto di pitaya; mentre i primi vengono comunemente mangiati interi o infusi per le tisane, dai secondi – ricchi di lipidi – è possibile estrarre un olio dalle caratteristiche organolettiche e gustative che ricordano molto la nocciola.

Descrizione Breve descrizione della pitaya La pitaya è un frutto di grosse dimensioni, con un peso che oscilla tra 150 e 600 g. Ha colore giallo o rosso o viola e fattezze abbastanza caratteristiche, con forma ovale e buccia tipicamente frastagliata – forse è proprio questa peculiarità, che ricorda vagamente la pelle di un animale mitologico, ad aver fatto sì che venisse chiamata anche frutto del drago. All'interno la polpa è bianca o viola, con tonalità che possono variare in base al cactus, ma sempre caratterizzata dalla presenza di semi neri simili a quelli del kiwi. La pitaya ha un sapore abbastanza delicato; il gusto è molto dolce, con note acidule di secondaria importanza – anche questa caratteristica può variare in base alla specie botanica di cactus.