I Pistacchi di Bronte – o pistacchi verdi di Bronte, fratusche in dialetto – sono semi oleosi commestibili prodotti da una specie botanica (fratuscara in dialetto) originaria dell'Asia Minore.

L'albero del pistacchio "originale" è stato poi differenziato in numerose varietà coltivate in diverse parti del mondo con clima arido o semi desertico. Non è quindi un caso che, nei pressi dell'omonima località siciliana, si produca questo pregiatissimo pistacchio il quale, a differenza degli altri – gran parte dei quali è di importazione – gode del riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta (DOP) e del Presidio Slow Food.

I Pistacchi di Bronte rientrano nell'insieme della frutta secca – da non confondere con quella disidratata. Dal punto di vista nutrizionale non vengono meglio inquadrati, ovvero non rientrano in nessuno dei VII gruppi fondamentali degli alimenti. Hanno infatti proprietà chimiche promiscue, che li accomunano ma al tempo li dissociano da tutti gli altri insiemi di prodotti affini – cereali, legumi, oli e grassi da condimento e frutta. In linea generale, si potrebbe riassumere che i pistacchi di Bronte possiedono una densità energetica molto elevata, fornita principalmente dai grassi di buona qualità. Le fibre sono molto abbondanti. Il pool vitaminico è ricco, abbondante sia per quanto concerne le vitamine del gruppo B, sia per le molecole lipofile di tipo vit A, vit E, vit K. Anche l'assortimento dei minerali non delude, con ottimi livelli di fosforo, potassio, calcio, ferro, zinco, selenio, rame e manganese. Nota: quelli salati sono troppo ricchi di sodio.

Nelle giuste porzioni, i pistacchi di Bronte sono adatti alla maggior parte dei regimi alimentari. Andrebbero consumati con moderazione soprattutto da chi soffre di obesità e, se salati – la forma commerciale più diffusa – dagli ipertesi. Sono potenzialmente istaminoliberatori ma non contengono le comuni molecole responsabili di intolleranza alimentare. Tuttavia, l'allergia ai pistacchi è piuttosto diffusa e potenzialmente severa. Contengono livelli medi di purine e fenilalanina, ragion per cui vanno introdotti con moderazione in presenza delle rispettive complicazioni metaboliche. Ovviamente, come tutti gli alimenti, l'eccesso è sconsigliato anche alle persone sane.

I pistacchi di Bronte si mangiano da soli, crudi o tostati, al naturale o sotto sale. Costituiscono anche un ingrediente molto diffuso per ricette dolci e salate. Alcuni esempi tipici della regione Sicilia sono: gelato ai pistacchi, torrone ai pistacchi, crema di liquore ai pistacchi, pesto di pistacchi ecc. Nelle proposte più elaborate, non mancano le associazioni con carne, pesce e formaggi di vario genere.