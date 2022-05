Per approfondire:

Ecco la ricetta facile e veloce della piadina fatta in casa dai nostri amici 2foodfitlovers. In questa versione fresca e light, la proponiamo con il Philadelphia Light, le zucchine e i gamberetti.

Ingredienti per 4 piadine:

Preparazione

Photo Courtesy Ingredienti per le piadine con Philadelphia Light, gamberetti e zucchine

Procedimento:

1. Mischia acqua, farina e sale, infine aggiungi il burro morbido (o fuso) e forma un panetto che farai riposare nella pellicola per 30min.

2. Dividilo in 4 e forma 4 palline, stendile col mattarello formando le piadine (puoi farle più piccole e spesse o larghe e sottili in base ai tuoi gusti). Padella antiaderente, fuoco medio, cuoci le piadine girandole ogni 2 minuti finché non sono pronte.

3. Con un coltello ben affillato, o la mandolina affettatrice taglia le zucchine a fette per il senso della lunghezza, ottenendo delle lunghe fette sottili.

Photo Courtesy Tagliare le zucchine a fettine

4. Grigliare le zucchine e i gamberetti

Photo Courtesy Zucchine e gamberetti grigliati per la farcitura delle piadine

5. E ora è giunto il momento di spalmare il Philadelphia Light sulla piadina.

Photo Courtesy Spalmare il Philadelphia Light sulla piadina

6. Infine aggiungi zucchine e gamberetti e la ricetta è pronta.

Photo Courtesy Aggiungere la farcitura di zucchine e gamberetti

Buon appetito!