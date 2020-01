PFAS - Sostanze Perfluoroalchiliche

Cosa sono gli PFAS?

PFAS è l'acronimo di "sostanze perfluoroalchiliche". Si tratta di composti chimici appartenenti alla categoria dei tensioattivi e utilizzati fin dal 1950 in un'ampia gamma di applicazioni industriali e non solo. Gli PFAS sono ad esempio necessari per:

Prodotti per la cura del corpo

Schiume antincendio

Impermeabilizzare, rendere meno sensibili all'unto e all'incrostazione vari oggetti come:

Contenitori e imballaggi alimentari, ad es scatole di plastica, carta oleata ecc



Pentole, ad es tegami antiaderenti ecc



Rivestimenti di oggetti, ad es. tappeti, sedili, divani ecc



Capi d'abbigliamento, ad es pelli, Gore-Tex® ecc.

Alcuni esempi di PFAS sono:

Acido perfluoroottanoico (PFOA)

Acido perfluoroottano solfonico (PFOS)

Acido perfluoroexano sulfonico (PFHxS)

Acido perfluorononanoico (PFNA)

Acido perfluorodecanoico (PFDA).

PFAS in Veneto

Perché è importante conoscere gli PFAS? La questione veneta

Inquinamento da PFAS nel territorio veneto

Gli PFAS sono attualmente oggetto di forti controversie.

Classificate come inquinanti ambientali ubiquitari, le sostanze perfluoroalchiliche sono presenti (anche solo in piccole quantità) nel terreno, nell'acqua e negli alimenti (vegetali e animali) di tutto il pianeta. D'altro canto la loro concentrazione aumenta molto nelle zone civilizzate e in maniera esponenziale vicino ai luoghi in cui vengono (o venivano) prodotti/lavorati gli PFAS. Dagli scarichi degli stabilimenti in questione, le sostanze perfluoroalchiliche sono infatti capaci di contaminare le falde acquifere utilizzate per l'acqua potabile, per irrigare i campi e per abbeverare gli animali negli allevamenti.

In una particolare zona della regione Veneto (in particolare l'area compresa tra le province di Vicenza, Verona e Padova) la popolazione mostra un elevato e anomalo tasso di PFAS nel sangue. Quest'anomalia è riconducibile soprattutto all'attività di un'azienda locale che sembra aver scaricato grosse quantità di sostanze perfluoroalchiliche nell'ambiente rendendo l'acqua NON potabile, nonostante la potabilizzazione degli acquedotti in funzione; questo nonostante i limiti di PFAS ambientali imposti dalla legislazione italiana siano decisamente più elevati rispetto a Stati Uniti, Germania ecc.

Dati oggettivi sulla presenza di PFAS nell'organismo dei residenti

Purtroppo, l'organismo umano non è in grado di metabolizzare ed eliminare efficacemente gli PFAS; al contrario, come dimostra la situazione attuale, tende invece ad accumularli.

Il bioaccumulo è dovuto al fatto che le sostanze perfluoroalchiliche si legano alle proteine del sangue e, con esse, vengono recuperate durante la filtrazione renale. Le misurazioni effettuate sul plasma di certi abitanti della "zona rossa" sono apparentemente scioccanti; trattasi di concentrazioni che talvolta superano le diverse centinaia di ng/l (valori decine di volte superiori al limite riconosciuto come innocuo per la salute).

Al di la del fatto che nessun cittadino gradirebbe essere esposto in maniera determinante agli PFAS (o ad altri inquinanti), esiste la preoccupante possibilità che questi possano incidere negativamente sullo stato di salute generale e aumentare il rischio di morte. In molti stanno ipotizzando che l'eccesso di sostanze perfluoroalchiliche favorisca l'ipercolesterolemia, problemi alla tiroide, al fegato, ai reni, il tumore dei testicoli, della mammella ecc.

La risposta delle istituzioni all'emergenza PFAS

Per queste ragioni le istituzioni, a singhiozzo e anch'esse governate dall'incertezza, con la solita attitudine allo "scarica barile", stanno proponendo alcune soluzioni per tutelare la salute dei residenti.

E' curioso notare che, nonostante la richiesta sia stata fatta con largo anticipo, le analisi sulle concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche negli alimenti (da agricoltura e allevamento locali) abbiano subìto un certo ritardo. Inoltre, mentre inizialmente si era deciso di intervenire sospendendo completamente l'utilizzo dell'acqua locale, oggi viene proposta l'installazione di filtri supplementari al carbone attivo. Peraltro, bisogna anche sottolineare che l'applicazione della cosiddetta plasmaferesi (lavaggio del plasma sanguigno) per rimuovere gli PFAS), suggerita dagli enti competenti, è del tutto sperimentale, ovvero non fornisce ha alcuna garanzia di efficacia.

In una situazione del genere è facile lasciarsi prendere dal panico; questo i mass media lo sanno bene e diversi programmi tv, radiofonici e siti internet iniziano a diffondere notizie in maniera incompleta o inappropriata. Lo scopo di quest'articolo è quello di fare maggiore chiarezza sull'argomento scindendo il "vero" dal "probabile" e ulteriormente dal "possibile".