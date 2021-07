Pesci con più alto contenuto di proteine

Oltre al tonno, altri pesci ad alto contenuto proteico, che vanno da circa 26 a 29 grammi per porzione da 100 grammi, includono: acciughe, salmone, halibut, dentice e tilapia. Anche il pesce spada e il merluzzo contengono elevate quantità di proteine ​​alimentari, ciascuna delle quali fornisce circa 23 grammi per 100 grammi di pesce. Anche l'aragosta e altri crostacei sono buone fonti di proteine, con l'aragosta che fornisce 26,41 grammi per 100 grammi. Gamberetti e polpa di granchio sono altri crostacei marini ad alto contenuto proteico. Sebbene di solito vengano consumate in quantità inferiori rispetto alla carne di pesce, le uova di pesce sono anche molto ricche di proteine, offrendo circa 29 grammi di proteine ​​per 100 grammi.

Tra gli amminoacidi del pesce si riscontra un'abbondante presenza di lisina, amminoacido limitante dei cereali e di alcuni vegetali. Per questo motivo, l'abbinamento migliore nel piatto è quello tra cereali e pesce, verdure e pesce. I nutrizionisti sconsigliano, invece, quello tra pesce ed altre fonti proteiche come legumi, carne, formaggi o uova.