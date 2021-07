Introduzione Uno dei frutti estivi per eccellenza: la pesca. Ne esistono di diverse varietà e provenienze. In Italia, la maggior parte della coltivazione si concentra in Emilia Romagna e in Piemonte. Differiscono per consistenza, colore della buccia, profumazione e sapore. La prima differenza è quella tra pesche comuni (quelle caratterizzat dalla buccia ricoperta da peluria) e le nettarine, chiamate semplicemente "pesche noci". Sebbene abbiano molte somiglianze a livello nutrizionale, le pesche e le nettarine sono due frutti distinti con differenze genetiche e utilizzi culinari diversi.

Proprietà benefiche della pesca Le pesche non incidono negativamente sulla colesterolemia, essendo prive di colesterolo e di quantità significative di grassi saturi. Tuttavia, durante la stagione estiva è facile consumarne in abbondanza proprio per il suo essere dissetante e dolce. Questo può avere ripercussioni indesiderate sulla glicemia, sulla trigliceridemia e sul peso corporeo. Le pesche contengono una buona dose di fibre, purché vengano consumate con la buccia; in assenza di quest'ultima, la quantità si dimezza. La porzione vitaminica delle pesche è discreta e interessa soprattutto le provitamine A o retinolo equivalenti. Parallelamente, il profilo salino giova di un'ottima concentrazione di potassio.