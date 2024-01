Pesce ricco di omega tre

L'unico omega 3 veramente essenziale è l' ALA (acido alfa linolenico ) dal quale il corpo ricava due metaboliti più attivi chiamati EPA e DHA (acido eicosapentaenoico e acido docosaesaenoico ). Tuttavia, vista la loro importanza per la salute, gli enti di ricerca suggeriscono un livello minimo di sicurezza anche per EPA e DHA . DHA, EPA e ALA sono contenuti in cibi animali e vegetali.

Come gli omega 6 , fanno parte del piccolo insieme dei lipidi essenziali ( AGE ), poiché l'organismo non è in grado di produrli autonomamente.

I livelli minimi di assunzione consigliati dagli enti di ricerca sono cambiati recentemente? Fino a poco tempo fa, si raccomandava di ingerire almeno lo 0,5% delle calorie sotto forma di omega 3 e il 2% in omega 6 . Oggi invece, la quantità totale di omega 3 suggerita* è compresa tra lo 0,2 e lo 0,5% delle calorie totali. Di questi, almeno 250 mg devono essere costituiti da DHA ed EPA . Per i lattanti e i bambini fino a 2 anni si consigliano altri 100 mg di DHA ; per gli anziani fino a 200 mg . È bene ricordare che, oltre a dover introdurre una quantità adeguata di omega 3, risulta importante garantire il giusto rapporto con gli omega 6.

Nota : alcune popolazioni usano consumare prodotti ricavati dai mammiferi marini, ma ciò non avviene per in Italia.

Per poter introdurre almeno 250 mg di EPA e DHA al giorno (e 350-450 mg di DHA in più per piccoli e anziani) è più vantaggioso consumare con regolarità gli alimenti di origine "subacquea marina" piuttosto che i cibi terrestri di natura vegetale.

Gli omega 3, in particolare il DHA e l'EPA, svolgono una serie di funzioni metaboliche necessarie per lo sviluppo? Nelle giuste quantità assicurano la crescita fetale durante la gestazione e supportano lo sviluppo nervoso , oltre che oculare , del lattante e del bambino nei primi due anni di vita.

Ciò non significa che alcuni siano più importanti di altri; tuttavia, come suggeriscono i LARN, assumendo EPA e DHA con la dieta si ha una maggiore garanzia di coprire i fabbisogni nutrizionali.

I pesci non sono tutti uguali e la loro concentrazione in omega 3 dipende soprattutto da:

Un tempo si dava importanza solo al raggiungimento della quota totale. In un secondo momento si è passati alla classificazione tra omega 3 animali (considerati fonti di EPA e DHA) e vegetali (contenenti ALA). Oggi, sapendo che esistono molte importanti eccezioni, si è finalmente giunti alla disambiguazione per i singoli acidi grassi.

ATTENZIONE! Per evitare di usare nomi poco ortodossi, in questo paragrafo parleremo del "pesce" prendendo in considerazione anche i molluschi e i crostacei.

L'assunzione globale di omega 3 può avvenire sia naturalmente che facendo uso di integratori alimentari ? Le ragioni che giustificano l'integrazione sono molte e tutte si incentrano sull'incapacità di ottenere la giusta razione con i cibi ( gusti personali, filosofie alimentari, allergie ecc). Tuttavia non è detto che gli effetti sull'organismo siano gli stessi. Prima di prendere in considerazione l'utilizzo di integratori è necessario assicurarsi di seguire una dieta più corretta possibile.

Gli oli (di fegato di merluzzo, di salmone, di krill ecc.) sono considerati una via di mezzo tra cibo e integratore . Rivestono perfettamente il ruolo di alimento funzionale , anche se ormai non vengono quasi più consumati come tali (un tempo si utilizzava l' olio di fegato di merluzzo "a cucchiaio").

Più Consumati

Tonno: È Consigliato?

Il tonno è un pesce che raggiunge dimensioni ragguardevoli. La maggior grandezza del pesce facilita l'accumulo di mercurio; pertanto, si consiglia di mangiarlo con moderazione.

Inoltre, a causa della pesca intensiva (il tonno non si può allevare, tutt'al più rinchiudere) alcune specie come il tonno rosso (tipico del Mediterraneo e in parte dell'Oceano Atlantico) e l'obeso (dell'Atlantico) sono diventate a rischio. Con la regolamentazione del prelievo si sta ripristinando una densità di popolazione accettabile, anche se la taglia media (piccola) indica che è necessario controllare la pesca professionale ancora per alcuni anni.

Per il resto, il tonno è un'ottima fonte di EPA e DHA, in particolare nella zona della pancia (grassa). C'è da dire che questi tagli sono frequentemente oggetto di cotture lunghissime e penalizzanti per l'integrità degli omega 3.

Al contrario, il filetto è magro e può essere consumato crudo (dopo l'abbattimento di temperatura per scongiurare il rischio di parassitosi da Anisakis) o parzialmente cotto, mantenendo quasi invariati i livelli di EPA e DHA.

Salmone: È Consigliato?

Il salmone è un pesce di acqua salmastra che colonizza la parte settentrionale dell'emisfero (Norvegia, Scozia, Canada, Alaska ecc). Può essere allevato o pescato.

In merito alla composizione dei grassi, dovendo scegliere tra i due (costi a parte), sarebbe preferibile prediligere quello selvaggio. Questo perché i mangimi e le tecniche di allevamento non sono sempre di buona qualità. I salmoni vengono spesso fatti crescere con tecniche intensive e sono costretti a vivere in ambienti piccoli, oltre che affollatissimi. Nella migliore delle ipotesi hanno un'alimentazione a base krill; nella peggiore contiene farina di pesce e di soia.La pesca di krill è considerata dannosa per l'ambiente. Queste creature sono alla base della catena alimentare e la loro diminuzione provoca grosse complicazioni ai vertici.

D'altro canto, alcune specie di salmone selvatico hanno raggiunto una densità di popolazione precaria e di questo passo se ne dovrà interrompere la cattura. A peggiorare la situazione, in Canada e Alaska si è aggiunta la proliferazione del luccio, che con la sua voracità sembra in grado di ridurre ulteriormente il numero degli esemplari. In base all'ecosostenibilità, la scelta non è facile.

Merluzzo: È Consigliato?

Vista la sua popolarità e diffusione, facciamo alcune considerazioni sul merluzzo. Cercare di raggiungere il fabbisogno di omega 3 con il merluzzo non è conveniente, perché si tratta di un pesce magro e richiede di aumentare significativamente le porzioni.

I merluzzi che si trovano nelle pescherie sono quasi tutti pescati, surgelati e decongelati. È quindi più logico acquistare il pesce ancora congelato, a vantaggio del prezzo e della conservabilità.

Non esistono merluzzi di allevamento e la popolazione di alcune specie sta diminuendo talmente in fretta da aver costretto i pescatori a cambiare zona di prelievo. Nel mar Mediterraneo esistono due specie affini chiamate molo e merlano – anche la musdella o mostella è strettamente imparentata con il merluzzo. Questi sono altrettanto ricchi di omega 3 e, anche se più piccoli, hanno un valore gastronomico eccellente.