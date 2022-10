Pesce crudo: cosa si rischia se non è abbattuto e proprietà nutrizionali

D'altro canto, ad oggi il consumo di pesce crudo non si limita a queste poche preparazioni, tutt'altro! Risultano diffusissimi i carpacci di pesce: tonno , pesce spada , ricciola , dentice , orata ... ma anche di molluschi: cape sante, seppia ... e di crostacei : aragosta , astice, gamberi interi , scampi di grossa taglia. Non da meno, anche se un po' più sofisticate, le tartare, che prevedono (più o meno) l'utilizzo delle stesse specie ittiche menzionate tra i carpacci.

Fino a pochi decenni orsono, in Italia con il temine "pesce crudo" si intendevano soprattutto le ricette a base di prodotti marinati, come le acciughe (o alici) all'ammiraglia o agli agrumi , le ostriche e le cozze al limone ecc. e le uova di riccio di mare .

Cosa succede se non è abbattuto e/o mal conservato?

Rischi del pesce crudo

Alimentandosi frequentemente con il pesce crudo (dove per pesce intendiamo tutti i prodotti della pesca) aumentano le possibilità di contrarre alcune patologie.

Si tratta di evenienze non troppo rare e, in alcuni casi, anche gravi e pericolose. Le tossinfezioni alimentari infatti, soprattutto in ristorazione collettiva, possono dare luogo a vere e proprie epidemie. Non c'è bisogno di vedere implicate malattie severe e famose come colera o epatite.

Come dimostrano numerosi fatti di cronaca - uno peraltro abbastanza recente (2 ottobre 2022, se non andiamo errando) accaduto nella città di Gubbio, che ha visto coinvolte circa 30-40 persone - durante un signolo pasto è possibile contagiare decine e decine di consumatori.

Per dire il vero, si tratta di un argomento estremamente vasto che comprende nozioni di veterinaria, microbiologia, biologia marina, igiene degli alimenti ecc.; Tuttavia, cercheremo di proporre un quadro generale "semplice" ma sufficientemente esaustivo.

Tra le patologie legate al consumo di pesce crudo, le più importanti sono:

Parassitosi, dovute all'assunzione di alimenti contaminati da organismi patogeni (protozoi, larve, amebe ecc.)

Le infezioni, dovute all'assunzione di alimenti contaminati da microorganismi patogeni (batteri e virus)

Le intossicazioni, dovute all'assunzione di alimenti contaminati SOLO dalle tossine batteriche o delle alghe

Le tossinfezioni, dovute all'assunzione di alimenti contaminati SIA da batteri patogeni che le rispettive tossine

E' nota la tendenza dei molluschi bivalvi (che si alimentano filtrando l'acqua) a trattenere alcuni organismi e microorganismi patogeni, i quali, se non accuratamente neutralizzati attraverso la cottura, possono originare delle malattie anche gravi e persino mortali. Le più conosciute sono senz'altro:

Epatite virale: malattia sistemico-epatica determinata SOPRATTUTTO dal virus HAV

Infezione alimentare da Salmonella Typhi e Paratiphi: responsabili della febbre tifoide e delle salmonellosi.

La tossinfezione colera: patologia tendenzialmente epidemica originata dal Vibrio Colerae; un tempo frequentemente diffusa nell'Italia del mezzogiorno

La tossinfezione da coliformi fecali: determinata dall'Escherichia Coli

La tossinfezione da Vibrio Parahaemoliticus, che interessa particolarmente il Giappone

Tuttavia, discutendo sull'igiene del consumo di pesce crudo si finisce inevitabilmente col parlare soprattutto di PARASSITOSI. A tal proposito, anche in Italia - dove, oltre al recentissimo sushi, è ormai tradizione consumare marinati, carpacci e tartare di pesce (spada, tonno, ricciola, palamita, alici ecc) - cominciano ad aumentare le diagnosi di parassitosi intestinale da ANISAKIS (anisakiadee). Soprattutto in Liguria, il consumo di "alici marinate al limone" ha provocato un incremento significativo dell'insorgenza di anisakiasi.

Al fine di scongiurare la diffusione di questo patogeno, nel 1997 è stata emanata una serie di leggi nel campo dell'industria alimentare e della ristorazione collettiva. In base a questo regolamento, si VIETA esplicitamente la vendita ristorativa e la somministrazione di pesce crudo SE NON precedentemente abbattuto termicamente a temperature di -20°C per almeno 24 ore. E' noto che l'anisakis sia un organismo presente in forma larvale solo nel pesce (soprattutto in quello azzurro), nel quale occupa esclusivamente la porzione interna al lume intestinale. Al contrario, nei mammiferi (marini e non) le larve progrediscono e si sviluppano modificando significativamente il proprio metabolismo e la propria patogenicità.

A questo punto una domanda sorge spontanea: se l'anisakis è presente SOLO nelle viscere del pesce... delle quali ovviamente il consumatore finale non si alimenta... com'è possibile contrarre l'anisakiasi?

La risposta è molto semplice: sebbene l'anisakis non sia in grado di perforare l'intestino dei pesci ancora vivi, dal momento del loro decesso (e dal relativo crollo delle barriere immunitarie) il parassita acquisisce la capacità di migrare all'interno dei tessuti muscolari dell'animale. Se ne evince che, per il consumo personale, avendo la certezza di eviscerare il pesce immediatamente dopo la cattura, è possibile consumarlo crudo senza correre il rischio di contrarre l'anisakiasi.

Tuttavia, l'eviscerazione immediata NON riduce le contaminazioni riferite ad altre forme di parassitosi, tra le quali la difillobotriasi e l'infestazione da Clonorchiasi (Opistorchiasi) sinensis.

Nella difillobotriasi l'organismo patogeno è il Diphillobothrium Latu, anche volgarmente denominato la "tenia" del pesce. L'uomo si infetta esclusivamente alimentandosi di larve plerocercoidi (quindi evolute) contenute nelle carni dei pesci malati come il salmone; ciò che lascia senza parole è che: per ogni uomo contagiato da Diphillobothrium Latu vengono espulse con le feci fino a 1.000.000 di uova... le quali infesteranno successivamente piccoli crostacei dei corsi fluviali rinnovandone esponenzialmente il ciclo riproduttivo/evolutivo.

La malattia da Clonorchiasi (Opistorchiasi) sinensis è provocata da un verme piatto in grado di infestare il sangue, i polmoni ed il fegato dei mammiferi. Esso, come la maggior parte dei parassiti, si caratterizza per le diverse e specifiche forme evolutive, che variano da una specie animale all'altra (ospiti). La pericolosità del C. sinensis è data dalla probabilità che questi organismi, una volta ingeriti, riescano ad insidiarsi nei dotti biliari e danneggiare (anche irrimediabilmente) il fegato umano. Si tratta di specie molto diffuse in Asia (quindi in Cina, Corea, Giappone e parte del Sud-Est Asiatico) dove si stima che circa 80 milioni di persone, in maniera più o meno grave, ne siano infette.

In merito ai microorganismi, mangiando pesce crudo NON avariato o contaminato secondariamente, il rischio di contrarre tossinfezioni alimentari batteriche è piuttosto ridotto.

Nota. Esistono forme di contaminazioni tossiche da alghe marine estremamente gravi; queste riguardano soprattutto pesci di grosse dimensioni (barracuda, carangidi ecc.) i quali ne accumulano grosse quantità all'interno della carne e degli organi. Si tratta comunque di intossicazioni tipiche degli emisferi tropicali.