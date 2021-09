Perché si ha sempre fame?

Il corpo si affida al cibo per produrre energia, quindi è normale avere appetito nel corso della giornata ma se questo accade costantemente e la sensazione di fame non si placa nemmeno dopo un pasto sostanzioso potrebbe trattarsi di polifagia, ovvero di una una condizione patologica che determina la sensazione di fame esagerata, o di altri problemi di salute da chiarire con il proprio medico. I fattori potenzialmente responsabili di fame incontrollata possono essere diversi. Ecco quelli da più comuni.

Basso livello di zucchero nel sangue Quando il glucosio nel corpo scende a livelli molto bassi si parla di ipoglicemia. Si tratta di una condizione comune per le persone con diabete, ma anche altri problemi di salute possono causarla come epatite, disturbi renali, tumori neuroendocrini nel pancreas (insulinomi) e problemi con le ghiandole surrenali o pituitarie. Quando si verifica, l'ipoglicemia può indurre a mangiare di più.

Mancanza di sonno Non riposare a sufficienza può influenzare gli ormoni che controllano lo stimolo della fame. A sostenerlo anche diversi studi secondo i quali le persone che dormono un numero basso di ore per notte abbiano un appetito maggiore rispetto a chi riposa meglio e trovino più difficile sentirsi sazi. Inoltre sembra che quando ci si sente stanchi sia più probabile desiderare cibi ricchi di grassi e ipercalorici.

Stress Se si vive uno stato ansioso o di particolare tensione il corpo rilascia un ormone chiamato cortisolo, che amplifica la sensazione di fame. Non è raro, inoltre, desiderare cibi ipercalorici ricchi di zuccheri o grassi o entrambi quando si attraversa un periodo stressante perché essendo particolarmente pesanti, suggerire di assumerli potrebbe essere il tentativo del corpo di spegnere la parte di cervello che genera le preoccupazioni.

Alimentazione sbagliata Non tutti i cibi ti saziano allo stesso modo. Quelli che frenano meglio la fame sono ricchi di proteine come carni magre, pesce o latticini, o fonti di fibre come frutta, verdura, cereali integrali e fagioli. Anche i grassi sani presenti nelle noci e nel pesce sono fondamentali per una dieta equilibrata e possono aiutare a sentirsi soddisfatti dopo averli mangiati. Al contrario, invece, ci si potrebbe paradossalmente trovare di nuovo affamati dopo un pasto molto calorico a base di dolci, pane bianco, snack confezionati, cibo da fast food e altre tipologie prive di questi nutrienti ma ricchi di grassi e carboidrati malsani.

Assunzione di alcuni farmaci Certi farmaci possono far venire voglia di mangiare più del solito. Gli antistaminici, che trattano le allergie, sono noti per questo effetto collaterale, così come gli antidepressivi chiamati SSRI, gli steroidi, alcuni farmaci per il diabete e i farmaci antipsicotici.

Gravidanza Durante la gestazione è normale notare un forte aumento dell'appetito, visto che il feto per crescere e svilupparsi al meglio ha bisogno di ricevere il nutrimento sufficiente. Non esiste una regola standard valida per tutte le donne ma la maggior parte guadagna tra i 4 e i 6 chili durante i primi 3 mesi di gestazione e mezzo chilo a settimana durante il secondo e il terzo trimestre.

Problemi alla tiroide La tiroide è una ghiandola posizionata nel collo che produce ormoni che controllano la velocità con cui funziona ogni organo. Se la tiroide lavora troppo si ingrossa e potrebbe dar vita a ipertiroidismo, che a sua volta può portare ad avere più fame del solito.

Bevande gasate dietetiche Molte persone bevono bibite senza zucchero pensando così di ridurre le calorie ingerite e perdere peso. Se nell'immediato questo potrebbe anche essere vero, diverso il discorso sul lungo periodo. Lo zucchero falso presente in queste bevande, infatti, prepara il cervello all'arrivo di calorie che il corpo potrebbe usare come carburante ma quando questo non le riceve per sopperire alla mancanza attiva il suo "interruttore della fame" e suggerisce di ingerire cibo.