Perché la pinsa fa bene agli sportivi?

Cos'è la pinsa?

La pinsa è una specie di focaccia dalle origini romane, realizzata con tre farine diverse - di frumento, riso e soia – finemente lavorate per ottenere una miscela a basso contenuto di glutine, molto idratata, povera di zuccheri e senza aggiunta di grassi animali.

Croccante all'esterno e morbida all'interno, può essere considerata un'ottima fonte di carboidrati complessi che non appesantisce perché sottoposta a processi di lievitazione e cottura controllati.

Secondo la ricerca indetta da PINSAMI, l'85% dei consumatori la conosce, tanto da portarla in tavola, in media, circa tre volte al mese e da sceglierla quando è fuori casa in due occasioni al mese. Apprezzata soprattutto nella fascia d'età 25-45 anni, con una lieve preferenza degli uomini rispetto alle donne, viene consumata prevalentemente a cena, ma anche come aperitivo e nelle occasioni

speciali.

Punti a favore della pinsa sono la leggerezza e le calorie inferiori rispetto a quelle della pizza.

Calorie della pinsa: