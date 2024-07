Perché mangiare un avocado ogni giorno fa bene alla salute?

Perché fa bene al cuore?

Uno studio condotto da un team di ricerca della Penn State University, situata in Pennsylvania (Usa) e guidato dalla ricercatrice Janhavi J. Damani ha approfondito una nozione già nota, ovvero che il consumo costante di avocado aiuti a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

I risultati della ricerca sono stati presentati alla conferenza Nutrition 2024 a Chicago. Per effettuarla, gli studiosi hanno svolto un'analisi approfondita dell'Habitual Diet and Avocado Trial, coinvolgendo oltre 1.000 partecipanti e suddividendoli poi in due gruppi: a uno è stato chiesto di mangiare un avocado al giorno per sei mesi; mentre al secondo di mantenere, per lo stesso lasso di tempo, la propria dieta abituale e di mangiare meno di due avocado al mese.

Durante tutto l'esperimento i volontari sono stati costantemente monitorati, così da ottenere informazioni dettagliate su eventuali cambiamenti fisiologi e a livello di salute.

Alla fine, ciò che è emerso è che le persone che mangiavano l'avocado avevano ridotto il colesterolo totale e il colesterolo cattivo, favorendo l'aumento di quello buono, senza registrare un aumento di peso nonostante l'avocado sia un alimento ricco di grassi.

Il merito è dell'alta presenza nel frutto di antiossidanti, fibre e grassi monoinsaturi, tutti elementi preziosissimi per supportare la salute del cuore. Questo ovviamente si traduce in una diminuzione del rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Tale scoperta è particolarmente rilevante considerando che attualmente in tutto il mondo le malattie cardiovascolari rappresentano una delle principali cause di morte.

Secondo Damani, però, l'avocado in sé, seppur portatore di tali benefici per la salute cardiovascolare, non è in grado da solo di fare davvero la differenza, ma solo se inserito in un più ampio stile di vita salutare, che comprende un regime alimentare sano e ricco di frutta e verdura, noci e semi.