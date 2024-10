I motivi per cui preferire una colazione salata rispetto a una dolce sono diversi. Per prima cosa, eviterebbe il picco glicemico dato dai dolci, che sarebbe meglio consumare dopo pranzo o in altri momenti della giornata.

Cosa mangiare a colazione per perdere peso?

L'ideale per chi punta a perdere peso sarebbe ovviamente che i cibi salati consumati a colazione fossero sani. Ottime quindi le uova, ma anche il salmone o la carne magra.

Se però la cena è stata a base di ricette un po' più corpose niente paura, la giornata può iniziare anche con qualche caloria in più. Non si deve infatti temere di aggiungerne un po' di più del normale se queste provengono da fibre, grassi eproteine.

Se ad esempio appena svegli si opta per un'insalata condita, le calorie extra aiutano a tenere bassi i livelli di glucosio e insulina e, grazie alla maglia formata dalle fibre, ad assorbire meno calorie dai cibi che si mangiano dopo l'insalata.

Un ruolo importantissimo lo ha anche l'aceto, visto che sarebbe sufficiente un cucchiaio al giorno per ridurre in modo significativo i livelli di glucosio nel sangue. L'acido acetico entra in circolo nel sangue, penetra nei muscoli e li spinge a produrre glicogeno più in fretta della norma e questo si traduce in un assorbimento più efficace di zucchero.

Inoltre, secondo uno studio brasiliano, l'aceto favorirebbe proprio anche la perdita di peso.

