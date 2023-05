Perché mangiare frutta può provocare mal di stomaco

La frutta è un alimento nutriente ed essenziale in un'alimentazione sana ed equilibrata ma a volte può far venire il mal di stomaco. I motivi possono essere diversi e variano da persona a persona. Conoscerli aiuta a capire se è possibile arginarli e come farlo, in modo da non rinunciare a questi preziosi nutrimenti.

Difficoltà di digestione del fruttosio Uno dei motivi che possono generare mal di stomaco dopo aver mangiato la frutta è il malassorbimento del fruttosio, e quindi la difficoltà a digerirlo. Il fruttosio è uno degli zuccheri presenti in natura che si trovano nella frutta, nei succhi di frutta, in alcune verdure e nel miele e quando il sistema digestivo non lo assorbe correttamente possono insorgere dolori addominali, diarrea, gas intestinali e stipsi. La maggior parte della frutta è ricca di fruttosio ma ci sono alcune opzioni a basso contenuto di fruttosio da provare se la frutta fa male allo stomaco regolarmente: avocado, banane, mirtilli, limoni, lime, arance, ananas e fragole.

Intolleranza la fruttosio Oltre al malassorbimento, il dolore allo stomaco dopo aver mangiato la frutta può anche essere dato da una vera e propria intolleranza al fruttosio, una condizione genetica in cui manca un enzima che scompone lo zucchero. L'intolleranza al fruttosio si manifesta durante l'infanzia e può portare a gravi complicazioni come danni al fegato e ai reni a causa dell'accumulo di fruttosio non digerito. Provoca anche sintomi come nausea, vomito, gonfiore, diarrea, mal di stomaco, basso livello di zucchero nel sangue e in casi estremi, convulsioni o coma Se si riscontrano regolarmente effetti collaterali dopo aver mangiato frutta è bene parlare con il proprio medico per scoprire se si soffre di intolleranza al fruttosio o malassorbimento. Le persone con intolleranza al fruttosio dovrebbero evitare completamente cibi o bevande che contengono questo zucchero, mentre se si soffre di malassorbimento, mangiare cibi a basso contenuto di fruttosio e limitarne l'assunzione spesso può essere sufficiente a frenare i crampi allo stomaco dopo aver mangiato frutta. L'intolleranza alimentare può però non essere verso il fruttosio ma verso un singolo frutto o un altro elemento contenuto in uno o più frutti. Per capire quale sia il proprio caso è essenziale parlarne con il medico e spiegare nel dettaglio i sintomi che si riscontrano e a seguito di quale frutto ingerito.

Eccesso di fibre Le fibre svolgono un ruolo importante per la salute intestinale e non solo. Tra i loro benefici quello di alleviare la stitichezza, ridurre il rischio di diabete e malattie cardiache e aiutare a mantenere il peso giusto. Mangiarne troppe e troppo velocemente però può portare a eventi fastidiosi come gas intestinali, gonfiore allo stomaco e crampi. I frutti che contengono più fibre sono lamponi, pere, mele con la buccia, banane, arance, fragole e manghi. Un possibile rimedio per prevenire il mal di stomaco dopo aver mangiato frutti ricchi di fibre è aumentare gradualmente l'assunzione di fibre nel corso delle settimane, in modo da abituare l'organismo alle quantità. Anche bere molta acqua può aiutare a ridurre al minimo il mal di stomaco e altri effetti collaterali.

Allergia alimentare Sebbene non sia la ragione più comune, un'altra possibile causa che porta a sentirsi male dopo aver mangiato la frutta è un'allergia alimentare a un frutto specifico o a un componente, che può causare prurito o formicolio alla bocca, orticaria, prurito o eczema, gonfiore delle labbra, del viso, della lingua, della gola o di altre parti del corpo, dolore addominale, diarrea, nausea o vomito, capogiri, stordimento o, nei casi più gravi, svenimento. Un'allergia alimentare non è la stessa cosa di un'intolleranza o sensibilità alimentare. Le intolleranze alimentari tendono a provocare disturbi digestivi, mentre le reazioni allergiche, oltre al dolore addominale spesso portano anche a sintomi respiratori o cutanei. Anche in questo caso per capire se si tratta di allergia è necessario sottoporsi a esami specifici. Le persone con un'allergia alimentare possono anche avere una reazione allergica estrema chiamata anafilassi, in cui la gola si gonfia e limita la respirazione, per questo è bene non sottovalutare la situazione.