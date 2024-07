Perché i semi di anguria andrebbero mangiati e non buttati?

Come se non bastasse, renderebbero anche maggiormente di buon umore.

I semi dell' anguria sono benefici per la salute perché apportano una buona dose di proteine e fibre . Inoltre, grazie alla presenza del magnesio aiutano le gambe a sgonfiarsi in estate .

100 grammi di semi di anguria contengono 35 grammi di proteine e anche se è molto difficile mangiarne una quantità di questo tipo, non scartarli rappresenta comunque una buona pratica, che rende anche l'esperienza culinaria migliore visto che togliere i semi ad uno ad uno è un esercizio noioso che rallenta il tutto.

Quali altri componenti benefici contiene?

I semi di anguria non sono solo ricchi di proteine ma anche di fibre, che favoriscono la regolarità intestinale, indispensabile per eliminare le sostanze di scatto e svolgere nel complesso un'azione detossinante per l'organismo. Se si esagera il rischio è di ottenere l'effetto opposto, ovvero quello lassativo, che però sopraggiunge a fronte di un consumo di semi di anguria davvero elevato.

Le fibre sono utilissime anche per rallentare l'assorbimento degli zuccheri e dei grassi e tenere sotto controllo i picchi di insulina e di colesterolo nel sangue.

Grazie alla presenza delle fibre e degli acidi grassi essenziali polinsaturi omega 6 e degli omega 9, pelle e capelli risultano più luminosi e sani. Capelli che possono beneficiare anche dei poteri idratanti e nutrienti di una maschera a base di polpa di anguria olio di cocco, olio di avocado e yogurt bianco.

Gli omega 6 e degli omega 9 sarebbero anche in grado di riparare i danni provocati dai raggi UV del sole.

Ma nei semi di anguria si trova anche il potassio, che favorisce la diuresi e svolge un'azione detox; e il magnesio, che contribuisce a migliorare la circolazione del sangue e dare la sensazione di gambe più leggere, sgonfie e meno pesanti.