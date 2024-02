Perché fa bene mangiare semi di lino ogni giorno

Introduzione

Un alimento da annoverare nel regime alimentare quotidiano. È accessibile, poco costoso e non ha nemmeno bisogno di essere cucinato. I semi di lino sono considerati veri e propri superfood, benefici per l'organismo, per pelle e capelli.

I semi di lino sono molto piccoli, simili per dimensioni e forma a un seme di sesamo, di colore marrone. Derivano ovviamente dalla pianta del lino, dalla quale per secoli si sono estratte le fibre da utilizzare in campo tessile. I semi, tuttavia, sono una miniera di nutrienti.